Futuro Theo Hernandez, svolta in arrivo: tifosi spiazzati

Svolta in arrivo sul futuro di Theo Hernandez: i tifosi del Milan sono spiazzati dalla novità.

Il futuro di Theo Hernandez è una situazione che tiene banco da mesi in casa Milan. Il laterale francese, così come il suo connazionale Mike Maignan, ha il contratto in scadenza nel giugno 2026. Negli ultimi mesi tra le parti la distanza è stata netta e ciò ha anche alimentato le voci di mercato. Prima è circolata la voce in merito a un interessamento del Bayern Monaco, che avrebbe scelto il francese per sostituire la partenza di Alphonso Davies in direzione Real Madrid. Alla fine, però, il canadese non si è mosso da Monaco di Baviera e dunque questa pista è naufragata. Poi il forte interessamento proprio dei Blancos che avrebbero voluto riportare il terzino rossonero a Madrid, ma anche questa pista non è andata in porto.

Ad aumentare le preoccupazione dei tifosi, inoltre, è stato lo stesso giocatore che dal ritiro della Francia prima dell’inizio di Euro 2024 ha gelato tutti dicendo: “Ora sono focalizzato al 100% sull’Europeo, più avanti si vedrà se resterò o meno al Milan. Tornare a giocare in Spagna? Adesso non ci penso”. Ora che l’Europeo per la Francia è concluso, è giunto il momento per Theo di delineare il suo futuro che potrebbe essere ancora a tinte rossonere: il rinnovo ora non è più così distante.

Theo Hernandez resta al Milan? Il punto sul rinnovo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan arriverà e l’ingaggio sarà simile a quello di Leao – ovvero sei milioni e mezzo netti a stagione più bonus fino al 2029. I rossoneri, infatti, ritengono il francese un elemento chiave e il fulcro intorno a cui costruire la squadra che dovrà tornare a vincere per pareggiare la seconda stella dei cugini rivali dell’Inter.

Inoltre con Calabria fuori dai piani tecnici, il classe 1997 è pronto a indossare la fascia da capitano. Al momento non sono programmati incontri per il rinnovo, ma le parti si potrebbero incontrare al termine del calciomercato estivo. Questo è il piano del Milan a meno che entro il termine del mercato non arrivino proposte allettanti per acquistare il cartellino di Theo Hernandez. Come rimarcato dallo stesso Ibrahimovic, infatti, il club meneghino non ha esigenza di vendere e dunque si tiene stretto i propri migliori giocatori che ora è pronto a blindare con un rinnovo di contratto.