Mercato Milan, accordo per la cessione dell’esubero: la situazione

Il Milan ha raggiunto l’accordo per la cessione dell’esubero che non rientra nei piani di Paulo Fonseca: la situazione.

Il Milan, dopo un’iniziale fase di stallo, sta sbloccando il suo mercato. Le varie settimane passate a rincorrere Joshua Zirkzee sembravano aver condizionato il mercato dei rossoneri che non riuscivano a trovare un accordo per portare l’olandese a Milano. Alla fine l’ex Bologna ha raggiunto un’intesa con il Manchester United e dunque il club meneghino ha virato su un altro profilo: quello di Alvaro Morata. Il Diavolo ha raggiunto un accordo con l’attaccante spagnolo che si trasferirà in rossonero e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche a Madrid. Oltre il classe 1992, però, il Milan lavora per regalare a Fonseca anche un altro attaccante.

Se ne potrebbe aggiungere addirittura un altro qualora la dirigenza riuscisse a trovare una nuova sistemazione per Luka Jovic. Sull’attaccante serbo è forte l’interesse dalla Turchia del Fenerbahce, ma al momento l’offerta del club allenato da José Mourinho è ritenuta bassa. Sempre dalla Superlig, il massimo campionato turco, è forte l’interesse anche verso un altro tesserato del Milan: Fodé Ballo-Touré. Il laterale difensivo non rientra nei piani di Fonseca e del Milan, come testimoniato dalle parole di qualche giorno fa di Ibrahimovic. “Non è vero che non sono stati convocati per il ritiro. Loro due sono convocati, ma per la squadra Milan Futuro. Non fanno parte della prima squadra”. I due, dunque, sono stati messi alla porta e devono trovare una nuova destinazione.

Futuro Ballo-Touré, interesse dalla Turchia: la situazione

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il club turco interessato a Fodé Ballo-Touré è il Besiktas. I bianconeri hanno un accordo con il Milan per il laterale, ma a oggi il giocatore non è interessato alla meta e dunque non apre alla destinazione. Nella scorsa stagione, il classe 1997 ha indossato la maglia del Fulham e – nonostante la stagione negativa – la sua volontà è quella di tornare in Inghilterra.

Su di lui, inoltre, ci sono alcuni club della medio-bassa classifica di Premier League e club della Championship. Il giocatore è dunque intenzionato ad aspettare l’occasione giusta per tornare nel Regno Unito nonostante le lusinghe del Besiktas. Il 27enne nella scorsa stagione con la maglia del Fulham ha totalizzato appena 8 presenze: 6 sono arrivate in Premier League – per un totale di soli 65′ – mentre le altre due sono arrivate in EFL Cup – la coppa di lega inglese – per un totale di 159′.