Milan celebrazioni 125 anni, Scaroni e Furlani all’unisono: “Regaleremo nuovi successi”

Il Milan quest’anno celebra i suoi 125 anni di storia, Scaroni e Furlani all’unisono: “Regaleremo nuovi successi”.

La stagione 2024-25, ormai alle porte, segna il 125esimo anno di nascita del club nato nel 1899. La storia, iniziata dal sogno visionario di Herbert Kilpin e un piccolo gruppo di appassionati amici, vede i rossoneri come uno dei club calcistici più vincenti al mondo. 7 Champions League, secondo solo al Real Madrid, 19 Scudetti, 5 Supercoppe UEFA, un Mondiale per Club FIFA e tanti altri trofei nazionali. La storia del Milan è tra le più vincenti del nostro Paese e quest’anno sarà speciale.

Varie le iniziative in atto, tra cui la maglia celebrativa realizzata con Puma e disegnata insieme a migliaia di tifosi del Diavolo che verrà utilizzata in una delle gare della nuova stagione. Inoltre, domani ci sarà il taglio del nastro del nuovo Flagship Store di via Dante dove parteciperanno anche calciatori e calciatrici rossoneri, e quest’oggi sono arrivate le voci del Presidente rossonero Paolo Scaroni e del CEO Giorgio Furlani.

Le dichiarazioni di Paolo Scaroni e Giorgio Furlani

Di seguito le parole di Paolo Scaroni per i 125 anni del Milan.

“Celebriamo insieme a tutta la famiglia rossonera una tappa importante nel percorso di crescita del nostro Club, che negli anni è sempre stato un modello di successo e stile, portatore di valori, dentro e fuori dal campo”. Il presidente ha poi continuato dicendo che oggi si guarda con orgoglio al passato rossonero e con grande fiducia e ottimismo al nostro futuro.

A intervenire è stato anche Giorgio Furlani.

“In tutta la sua storia, il nostro Club è sempre stato un innovatore: lo ha dimostrato attraverso i successi ottenuti, lo stile di gioco, l’avanguardia delle metodologie impiegate, dei suoi centri tecnici, ma anche attraverso un’anima inclusiva dai valori forti, la potenza del brand, la propulsione commerciale e soprattutto attraverso il talento dei suoi protagonisti”. Il dirigente ha poi continuato sostenendo che oggi, forti del sostegno e della visione strategica di Gerry Cardinale e RedBird Capital Partners, il Milan sta ponendo le fondamenta per i suoi prossimi 125 anni, per regalare a tutti i tifosi nuovi successi ed emozioni.

Queste le parole dei dirigenti rossoneri che hanno un’idea chiara: regalare ai tifosi del Milan nuovi successi. Il primo obiettivo è sicuramente quello di tornare a vincere il campionato dopo due anni di astinenza e pareggiare il ventesimo scudetto – e quindi la seconda stella – conquistato dall’Inter proprio contro il Diavolo. Inoltre, il Milan dovrà tornare a far la voce grossa anche in campo europeo dopo il successo manca ormai dal 2007.