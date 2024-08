Calciomercato Serie A, il Napoli fa felice il Milan: il motivo

Il Napoli fa contento il Milan, il motivo in merito a quanto sta accadendo nel calciomercato di Serie A.

Oggi in casa Milan è stata la giornata di Emerson Royal. Dopo un lunga tira e molla, alla fine il Tottenham ha ceduto e il terzino brasiliano è diventato ufficialmente un giocatore rossonero. Il brasiliano, come raccontato anche dal suo agente nel pomeriggio, ha voluto fortemente trasferirsi nel capoluogo lombardo e alla fine gli Spurs hanno esaudito il suo desiderio cedendolo a 15 milioni di euro più due di bonus. Il giocatore, invece, ha firmato un contratto quadriennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore anno. In Serie A, però, in giornata ci sono stati vari movimenti.

Oltre alla Juventus, che è piombata fortemente su Pierre Kalulu, anche il Napoli sta rifinendo la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. I partenopei, infatti, quest’oggi hanno fatto lo sprint decisivo per accaparrarsi Marco Brescianini dal Frosinone. Il centrocampista italiano, fortemente voluto dal tecnico salentino, si trasferirà in Campania con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto e a guadagnarci non sarà solo il Frosinone, ma anche il Milan.

Brescianini va al Napoli, la cessione del Frosinone fa guadagnare anche il Milan

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, è fatta per il passaggio di Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli. Il centrocampista classe 2000, che nella scorsa stagione si è messo in mostra agli ordini di Eusebio Di Francesco, si trasferirà con la formula del prestito oneroso – a un milione di euro – con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. Il giocatore svolgerà nella giornata di domani le visite mediche a Villa Stuart e poi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. A sorridere dell’operazione tra il Frosinone e il Napoli, è anche il Milan.

I rossoneri, che nella scorsa stagione hanno ceduto il classe 2000 ai ciociari, si erano assicurati il 50% sulla futura rivendita e dovrebbe dunque guadagnare una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili del club meneghino prima di essere ceduto in prestito prima alla Virtus Entella nel 2020, poi al Monza nel 2021, al Cosenza nel 2022 e infine a titolo definitivo al Frosinone nel luglio 2023. Con la maglia rossonera Brescianini ha giocato in Serie A una sola volta in cui ha totalizzato 24′ nella stagione 2019-20 in cui è sceso in campo a San Siro contro il Cagliari nell’ultima partita della stagione. In primavera, invece, tra Under 17 e Under 19 ha totalizzato 12 gol e 4 assist in 88 presenze.