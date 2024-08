Emerson Royal Milan, ci siamo: succederà nel weekend

Calciomercato Milan, ci siamo per Emerson Royal: succederà nel weekend.

Il Milan è scatenato sul mercato. Dopo l’acquisto in attacco di Alvaro Morata, che oggi si è presentato alla stampa in conferenza, è arrivato il colpo Pavlovic in difesa. Oltre al serbo, a rinforzare il reparto difensivo sarà Emerson Royal. È notizia di giornata, infatti, l’accordo trovato dalla dirigenza rossonera con il Tottenham nelle cui casse andranno 15 milioni di euro più bonus. Quella per il terzino brasiliano è stata una trattativa complessa considerando la lunga durata.

I rossoneri avevano trovato da tempo l’accordo con il giocatore per un quinquennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò, è stata una lunga telenovela quella che ha portato il classe 1999 a Milano. Nelle ultime settimane il giocatore è stato impiegato dal coach Postecoglou nelle varie amichevole del club inglese nella tournée sud coreana. Nel weekend, però, il giocatore diventerà definitivamente un calciatore rossonero quando atterrerà nel capoluogo lombardo prima e poi svolgerà le visite mediche.

Emerson Royal al Milan, atterrerà nel weekend

Secondo quanto rivelato Fabrizio Romano, sta per iniziare l’avventura rossonera di Emerson Royal. Il giocatore brasiliano, infatti, arriverà a Milano domenica. Lunedì mattina, invece, svolgerà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi. Il mercato dei rossoneri, però, non si ferma qui. La dirigenza, infatti, ora dovrà chiudere per un portiere e un centrocampista. Per quanto riguarda l’estremo difensore, bisognerà sostituire l’infortunato Marco Sportiello. L’ex portiere dell’Atalanta si è infortunato nella tournée statunitense e dunque va trovato un sostituto.

Si sta complicando la pista che porta a Simone Scuffet del Cagliari e non è quindi da escludere una promozione di Lorenzo Torriani che si è messo in mostra proprio nella tournée negli Stati Uniti dove nell’ultima amichevole contro il Barcellona ha parato due rigori nella lotteria che ha regalato il terzo successo agli uomini di Paulo Fonseca. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il nome su cui si sta lavorando da tempo è quello di Youssouf Fofana. Per il centrocampista francese, però, il Monaco sta alzando il muro. Nonostante abbia il contratto in scadenza al termine della stagione, il club del Principato continua a credere tra i 25 e i 35 milioni di euro. La richiesta potrebbe però abbassarsi con l’avvicinarsi della deadline del calciomercato estivo e dunque con l’aumento del rischio per il club monegasco di perdere il centrocampista a parametro zero la prossima estate.