Mercato Milan, cambiano i piani a centrocampo: c’entra Cardoso

Cambiano i piani del Milan per quanto riguarda il mercato a centrocampo: è coinvolto Cardoso.

A 7 giorni esatti dall’esordio in campionato – a San Siro – contro il Torino alle 20:45, il Milan sta continuando a lavorare sul mercato. I rossoneri, dopo aver chiuso nelle scorse settimane Pavlovic e Morata, ieri hanno trovato l’accordo definitivo con il Tottenham per Emerson Royal. Il giocatore brasiliano arriva al club meneghino per 15 milioni di euro e nella giornata di lunedì firmerà un quadriennale a 4 milioni di euro a stagione più l’opzione di rinnovare per un’ulteriore anno. L’esterno classe 1999 atterrerà a Milano Linate Prime nella serata di domani – domenica 11 agosto – intorno alle 20:30 mentre lunedì svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi anni.

Martedì, invece, il Milan scenderà in campo per l’ultima amichevole della pre season contro il Monza per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi e nel pre partita, intorno alle 19:45 ci sarà la presentazione di Morata e Pavlovic, anche se potrebbe esserci una sorpresa con Emerson Royal. Il mercato del Milan, però, non si ferma qui. Oltre al portiere che dovrà sostituire Sportiello, è necessario almeno un arrivo a centrocampo. Vari sono stati i nomi monitorati e a questi negli ultimi giorni si è aggiunto Johnny Cardoso.

Calciomercato Milan, novità a centrocampo: riguarda Cardoso

Johnny Cardoso è l’ultimo nome che si è aggiunto alla lista del Milan per rinforzare la linea dei metodisti. Il centrocampista statunitense, con passaporto italiano, non occuperebbe uno slot per gli extracomunitari – ormai già riempiti con Pavlovic ed Emerson Royal. Il giocatore del Betis Siviglia è sotto osservazione così come Manu Koné del Borussia Monchengladbach, ma il nome in cima alla lista resta quello di Youssouf Fofana. Il club meneghino continuerà fino al termine del calciomercato ad assicurarsi il francese, ma al momento il Monaco continua a chiedere un’alta cifra per cederlo nonostante il contratto del giocatore scada al termine della stagione.

Nelle ultime ore, proprio sulla pista che porta al classe 1999, sta emergendo un nuovo scenario: ovvero un suo arrivo a parametro zero il prossimo anno qualora il Monaco non dovesse lasciarlo partire in questa sessione di mercato. In questo modo il Milan non sarebbe costretto a versare nulla nelle casse del club del Principato e, inoltre, parte avvantaggiato considerando che abbia già trovato da tempo un accordo con il giocatore. Saranno, dunque, settimane molto calde in casa Milan quelle che porteranno alla chiusura della sessione estiva del calciomercato che non si concluderà più alle 20 del 30 agosto, ma allo scoccare della mezzanotte del 31.