Mercato Milan, doppio colpo in arrivo: succederà in settimana

Doppio colpo in arrivo per il Milan, si sblocca di nuovo il mercato: succederà in settimana.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della nuova Serie A. Tra meno di due settimane, sabato 17 agosto, il Milan scenderà in campo a San Siro per il debutto in campionato contro il Torino. Prima della sfida contro i granata, però, i rossoneri dovranno affrontare altre due partite. L’ultima gara della tournée statunitense contro il Barcellona e la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. Dopodiché gli uomini di Fonseca inizieranno il campionato e l’obiettivo ora è quello di essere pronti al meglio per quella partita cerchiata con il rosso sul calendario. Al ritorno a Milanello, il tecnico portoghese potrà finalmente allenare la squadra al completo – l’ultimo a rientrare sarà Morata il 10 –

Al momento, però, la rosa a disposizione dell’ex tecnico del Lille non è ancora al completo. Così come anche per altre squadre di Serie A, ci sono ancora delle manovre da compiere sia in entrata sia in uscita. Tranne il difensore centrale, lacuna colmata dall’arrivo di Pavlovic, la dirigenza del club meneghino dovrà chiudere almeno altre quattro operazioni. In porta per sostituire l’infortunato Sportiello, il terzino destro, il centrocampista e la riserva di Morata. Per quanto riguarda il laterale destro e il centrocampista, ormai, sono state definite le priorità: Emerson Royal e Youssouf Fofana e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

Calciomercato Milan, per Emerson Royal e Fofana sarà la settimana decisiva

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’obiettivo del Milan è quello di chiudere per Emerson Royal e Youssouf Fofana in settimana. Si tratta di una corsa contro il tempo, ma la volontà è quella di regalare a Fonseca i due giocatori prima del debutto in Serie A contro il Torino. Quello più vicino al momento è sicuramente il terzino brasiliano, la cui trattativa è ormai ai dettagli, e dunque si cercherà di chiudere l’accordo con il Tottenham nelle prossime ore.

Per quanto riguarda Youssouf Fofana, invece, bisogna far cadere il muro del Monaco. Nonostante il giocatore sia in scadenza, il club del Principato continua a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifre che il Milan non è disposto a sborsare per il mediano francese e dunque si dovrà continuare a lavorare per regalare il centrocampista di cui ha bisogno. La strada, però, è tracciata. La volontà è quella di mettere a disposizione a Fonseca la rosa al completo prima dell’esordio in campionato.