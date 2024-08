Mercato Milan, svolta per Fofana: lo porta Brescianini

Cambia tutto per Fofana, lo porterà Brescianini: la svolta nella trattativa agevola il Milan.

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli. Il giocatore nella mattinata odierna è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche per i partenopei a Villa Stuart. Il giocatore si sarebbe dovuto trasferire alla corte di Conte con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11. Come si sa, però, le vie del mercato sono infinite e quest’oggi è successo l’impensabile. Verso l’ora di pranzo il giocatore aveva completato le visite mediche e si attendeva, ormai, solo il consueto tweet del presidente Aurelio de Laurentiis per ufficializzare l’operazione. Alla fine, però, ciò non è mai capitato.

Il centrocampista, infatti, non si trasferirà più al Napoli poiché a fiondarsi su di lui è stata clamorosamente l’Atalanta nel primo pomeriggio. La Dea, che domani scenderà in campo in una storica sfida contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea, deve rimpiazzare l’uscita di Teun Koopmeiners che – come testimoniato dalle parole di Gasperini – sembra andare in direzione Juventus. Gli orobici, dunque, hanno bisogno di innesti a centrocampo e hanno deciso di piombare fortemente sull’ormai ex centrocampista del Frosinone. A esultare del forte inserimento del club della famiglia Percassi sul classe 2000 è il Milan poiché guadagnerà di più – e non solo – da questa situazione.

Brescianini all’Atalanta, il Milan esulta: non solo perché guadagnerà di più

A meno di nuovi colpi di scena, sembra che sia cosa fatta il trasferimento di Marco Brescianini dal Frosinone all’Atalanta. Mentre i suoi futuri compagni domani saranno impegnati nella storica sfida contro il Real Madrid, il centrocampista svolgerà le visite mediche. Come già raccontato a più riprese, a essere interessato del trasferimento del classe 2000 è anche il Milan poiché – avendo ceduto a titolo definitivo Brescianini al Frosinone lo scorso luglio – si è riservato una percentuale della rivendita pari al 50%.

Il giocatore si dovrebbe trasferire a titolo definitivo per 14 milioni di euro e quindi il Diavolo incasserà subito 7 milioni dall’operazione. Qualora il giocatore fosse andato al Napoli, invece, il club di via Aldo Rossi avrebbe incassato 6 milioni di euro ma nella prossima sessione estiva di mercato, ovvero quando sarebbe scattato l’obbligo di riscatto pattuito dai due club. I rossoneri, quindi, guadagneranno subito questi 7 milioni che potranno essere reinvestiti sul mercato – magari proprio a centrocampo – per arrivare, finalmente, a Youssouf Fofana del Monaco. A confermarlo è stato lo stesso Fonseca al termine di Milan-Monza dicendo che il mediano che manca è stato ormai identificato ed è il centrocampista francese.