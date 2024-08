Milan, cessione ad un passo: Furlani ha deciso

Il Milan è al lavoro per formalizzare la cessione di un dei suoi giocatori in esubero: Giorgio Furlani ha preso una decisione chiara.

In questi giorni di mercato, il Milan sta lavorando in modo incessante principalmente sul mercato in uscita per cercare di sfoltire la rosa di mister Paulo Fonseca. Sono molteplici gli esuberi all’interno del roster rossonero, tra questi c’è anche una giovane promessa del club. La società lombarda è all’opera per cercare la giusta destinazione anche a Marco Nasti, giovane che tanto si sta mettendo in mostra in questa pre season del Milan.

Il club rossonero sta cercando per l’attaccante classe 2003 la soluzione ideale, che possa permettergli di crescere in maniera esponenziale. Sul promettente calciatore del Milan si sarebbe fatta la fila. Sono molti i club che avrebbero manifestato un certo interesse per Nasti. Molte avance arrivano dal campionato di Serie B, ma non mancano gli apprezzamenti anche dalla massima serie. Sul centravanti si sarebbero posati gli occhi di un club di Serie A in particolare. Tuttavia, il Milan avrebbe assunto una posizione chiara sul tipo di percorso che dovrà affrontare Marco Nasti nella prossima stagione.

Il Milan ha deciso il futuro di Nasti

Il giovane Marco Nasti è uno dei fiori all’occhiello della società rossonera. L’attaccante classe 2003 ha avuto modo di mettersi in mostra nel corso di questo precampionato, sopratutto nella tournée che ha visto il Milan di Fonseca impegnato negli Stati Uniti. Il promettente calciatore, grazie anche alle sue recenti performance, ha chiamato all’attenzione diversi club, molti della Serie B.

Il talento del giocatore rossonero è finito anche nel mirino di una società di massima serie, l’Hellas Verona. La compagine scaligera, di fatto, avrebbe resto palese il proprio interesse avviando dei contatti diretti con il Milan. Nonostante ciò, il club lombardo avrebbe una preferenza ben precisa per il futuro del proprio attaccante.

Secondo quanto raccolto da Daniele Longo, il Milan starebbe facendo delle attente valutazioni sul percorso di Marco Nasti. L’ideale sarebbe quella di girarlo in prestito secco nel campionato di Serie B, dove l’attaccante è apprezzato da molti club. Una decisione che la società rossonera potrebbe decidere di rendere concreta facendone una questione di spazio.

Il Milan, infatti, starebbe maturando l’opzione prestito in Serie B per garantire a Marco Nasti un ruolo da protagonista nel campionato cadetto, mentre in massima serie potrebbe vedersi trascurato o relegato principalmente in panchina. Per questo motivo, il club lombardo starebbe pensando di accantonare la strada che porta verso all’Hellas Verona, optando per una soluzione in cadetteria.

Le proposte non mancano dal campionato di Serie B. Marco Nasti ha un’ottimo mercato in cadetteria, soprattutto dopo quanto fatto vedere nella passata stagione con la maglia del Bari. Nonostante la giovane età, l’attaccante rossonero ha messo la sua impronta sulla salvezza dei biancorossi, dando dimostrazione di possedere un grande potenziale.

Le qualità di Marco Nasti sono balzate agli occhi di molti club di Serie B. Sull’attaccante del Milan ci sarebbero Reggiana, Carrarese, Cremonese e Frosinone. A questa serie di società interessate c’è anche il Bari, che vorrebbe riportarlo in Puglia. Quindi, potrebbe essere tra queste quella che sarà la prossima squadra del giovane Nasti.