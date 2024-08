Ultim’ora Milan, guai per Fonseca: il difensore si infortuna in allenamento

Ultim’ora Milan, guai per Fonseca: il difensore ha subito un infortunio in allenamento.

Non terminano i guai per Paulo Fonseca dopo le due brutte prestazioni che hanno sancito il suo inizio da allenatore del Milan. Nelle prime due gare di campionato, i rossoneri non hanno messo in mostra buone prestazioni e lo testimoniano i risultati. Un pareggio in rimonta per 2-2 contro il Torino alla prima di Serie A in quel di San Siro e una rovinosa sconfitta per 2-1 in trasferta al Tardini contro il Parma.

In entrambe le gare i rossoneri hanno lasciato scettici tifosi e addetti ai lavori soprattutto a causa di una fragilità difensiva. Proprio su questo fronte non terminano i guai per il tecnico portoghese che ha visto fermarsi in allenamento proprio un difensore: Malick Thiaw.

Infortunio Thiaw, guai per il Milan: cos’è successo

Al peggio non c’è mai fine. È questa la frase che racchiude l’inizio di stagione del Milan. In campo non arrivano buone notizie sul fronte dei risultati e ora le cose si complicano in vista della gara di sabato contro la Lazio a causa dell’infortunio di Malick Thiaw.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il difensore tedesco si è fermato nell’allenamento di ieri a causa di una piccola botta.

Il classe 2001 ha accusato una lieve distorsione alla caviglia e verrà rivalutato nei prossimi giorni in vista della trasferta nella Capitale. L’ex Schalke 04 non è sceso in campo nell’ultima gara contro il Parma in cui a scendere in campo al suo posto è stato Pavlovic che si è messo in mostra con un’ottima prestazione nonostante la brutta partita dei suoi compagni di squadra.

In vista della gara delle 20:45 di sabato sera, dunque, l’ex tecnico del Lille potrebbe trovarsi a fare a meno di Thiaw e non è quindi da escludere una nuova titolarità per l’ex difensore del Salisburgo. Molto importante per Fonseca, però, sarà mettere apposto l’intero reparto difensivo che è parso facilmente perforabile dagli uomini di Pecchia nella gara che sabato pomeriggio ha aperto la seconda giornata di Serie A.

Inoltre, qualora il tedesco dovesse alzare bandiera bianca, il Milan si ritroverebbe costretto ad affrontare la trasferta contro gli uomini di Baroni con un solo difensore centrale in panchina. Molto probabilmente sarà riconfermata la coppia composta da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic e a partir fuori sarebbe Matteo Gabbia ancora una volta. L’ex Villarreal è ancora a zero minuti in questa stagione, decisamente ridotto il suo minutaggio rispetto alla seconda metà della passata stagione con Pioli in panchina.