Ultim’ora Milan-Monza, ancora guai dal Trofeo Silvio Berlusconi: altro infortunio

Milan-Monza, ancora guai dalla seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: altro infortunio.

L’amichevole tra il Milan e il Monza, valida per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, sta per concludersi. I rossoneri sono in vantaggio per 3-1 grazie alle reti di Saelemaekers nel primo tempo – pareggiato da Daniel Maldini – mentre nella ripresa sono arrivati i gol di Jovic e Reijnders.

Oltre ai gol, però, in quest’ultima gara di pre season non sono mancati gli infortuni. Se nella prima frazione di gioco, al 20′, a fermarsi era stato Stefano Sensi per una botta al costato. Nella ripresa, invece, a fermarsi è stato Alex Jimenez nel Milan.

Milan-Monza, si ferma Alex Jimenez: sostituito per infortunio

Dopo uno scatto, Alex Jimenez si è fermato improvvisamente e ha cominciato a toccarsi l’addome. Al minuto 63, quindi, Paulo Fonseca è stato costretto a sostituire il laterale spagnolo – riscattato nelle scorse settimane dal Real Madrid – facendo subentrare Zeroli. Il classe 2005, inoltre, era entrato da poco in campo.

Lo spagnolo non partiva dall’inizio, il titolare sulla destra era Davide Calabria, ma è subentrato tra primo e secondo tempo. Una vera e propria beffa per Jimenez che, dopo essersi messo in mostra a sprazzi nella scorsa stagione, si candida ad avere un maggior minutaggio in questa e soprattutto è pronto a farsi le ossa in Serie C con il Milan Futuro insieme agli altri compagni che intraprenderanno questa nuova avventura nella loro carriera che rappresenterà inesorabilmente un punto di svolta.