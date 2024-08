Verso Parma-Milan, Okafor deve sfatare un tabù

Noah Okafor dovrà sfatare un tabù in Parma-Milan, la prima gara della seconda giornata di Serie A in programma alle 18:30.

Dopo il pareggio di sabato scorso per 2-2 agguantato nel finale a San Siro contro il Torino, il Milan alle 18:30 scenderà in campo allo stadio Tardini contro il Parma. Quella odierna sarà la prima trasferta stagionale degli uomini di Paulo Fonseca che è a caccia dei tre punti. Il tecnico portoghese, però, quest’oggi dovrà fare a meno di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo aveva accusato un problema muscolare alla vigilia della gara contro i granata ma ha voluto ugualmente giocare e ora dovrà fermarsi per le prossime settimane. Il classe 1992 salterà la gara odierna, quella di settimana prossima contro la Lazio e anche i due impegni con la Spagna in Nations League.

L’obiettivo dell’attaccante spagnolo è quello di farsi trovare pronto al ritorno dalla sosta per le nazionali di settembre, ovvero per la partita della quarta giornata contro il Venezia. Nonostante l’infortunio, l’ex Atletico Madrid nel pomeriggio di ieri è partito insieme alla squadra alla volta di Parma: un grande segno di leadership. In campo, invece, al suo posto ci sarà Noah Okafor – come annunciato da Paulo Fonseca nella conferenza stampa di ieri -. L’attaccante elvetico, autore del gol del pareggio di sabato scorso contro il Torino, oggi è chiamato a sfatare un tabù che lo vede protagonista dalla scorsa stagione.

Okafor titolare contro il Parma: a caccia del tabù da sfatare

Dopo un europeo deludente in cui non è mai sceso in campo con la Svizzera, Noah Okafor ha iniziato la nuova stagione con il Milan nel migliore dei modi. L’ex Salisburgo ha segnato subito all’esordio contro il Torino, un gol pesante poiché ha regalato all’ultimo il pareggio ai rossoneri. Quello della scorsa settimana è stato il settimo gol in Serie A, il sesto subentrando dalla panchina. Uno solo, invece, i gol segnati da Okafor scendendo in campo dal 1′ con la maglia rossonera in campionato.

Oggi, dunque, il classe 2000 dovrà cercare di sfatare il tabù che lo perseguita dalla scorsa stagione. Inoltre, l’elvetico si dimostra sempre più una pedina fondamentale per il club meneghino considerando che abbia preso parte a due gol – un gol e un assist – nelle ultime tre partite del club di via Aldo Rossi. Quest’oggi il peso dell’attacco rossonero sarà sulle sue spalle. In panchina, invece, ci va Luka Jovic che era stato schierato titolare contro il Torino.