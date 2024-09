Addio ufficiale e svolta ad un passo: Pioli pronto a salutare definitivamente il Milan

L’ex tecnico del Milan è pronto a ritornare in panchina. La notizia è sicuramente piuttosto positiva anche per la società rossonera.

Lo abbiamo visto nel weekend al Tardini ad assistere a Parma-Udinese, attualmente è senza squadra ma a quanto pare è ormai pronto per una nuova importante avventura. L’ex tecnico del Milan Stefano Pioli è molto vicino a tornare in panchina, proseguono i contatti e l’allenatore sta provando a chiudere tutti gli accordi.

E’ di questi minuti la notizia dell’esonero ufficiale di Luiz Castro, il club non ne poteva più ed è arrivato a questa decisione. L’Al Nassr non ha cominciato la stagione come la società e i tifosi si aspettavano e – nonostante i rinforzi dell’ultimo mercato – la squadra sembra sempre più lontana dal titolo. Per questo è ufficiale l’addio e l’Al Nassr è vicino ad un nuovo tecnico. Come riporta Fabrizio Romano in pole c’è l’ex tecnico del Milan Stefano Pioli, pronto ad accettare la corte della società araba.

Addio Pioli, buone notizie anche per il Milan

Manca l’ufficialità ma Pioli è pronto ad allenare il nuovo club. Notizie importanti anche per il Milan visto che il tecnico ha il contratto in scadenza fino a giugno prossimo e che deve quindi rescindere il contratto con il club rossonero. Un importante risparmio per il Milan che dava all’allenatore circa 4 milioni di euro annui.

Pioli intanto è pronto ad una nuova avventura, allenerà Cristiano Ronaldo e il croato Marcelo Brozovic, giocatore con il quale ha condiviso la sua esperienza in panchina all’Inter.