Infortunio Bennacer, il problema è grave: ecco quante partite salterà

Brutte notizie in casa rossonera con il giocatore che resterà fermo per diverso tempo. Lo stop complica i piani di Paulo Fonseca.

Ismael Bennacer è stato ad un passo dall’addio questa estate. Prima rumors riguardanti un possibile addio in Premier e poi soprattutto le sirene arabe con la cessione che non si è poi concretizzata. Il Milan ha sondato anche alcuni sostituti e questo fa capire quanto l’affare sia stato vicino alla chiusura.

Il giocatore alla fine è rimasto e al rientro dalla sosta poteva essere un’arma in più per il Milan, squadra che ha iniziato il campionato nel peggiore dei modi. Le cose però non andranno cosi in quanto l’infortunio che il giocatore ha rimediato in Nazionale è più grave del previsto. Il 2024 di Bennacer sembra essere terminato e il Milan perde cosi un prezioso giocatore per la mediana, gli ultimi aggiornamenti a riguardo sono piuttosto chiari.

Come riporta Sky Sport il calciatore algerino si è sottoposto a degli esami in data odierna e ha riportato una lesione al polpaccio di terzo grado, praticamente un infortunio che equivale a uno strappo. Un problema importante e che complica i piani del Milan, specialmente nelle rotazioni di Fonseca. Fin dal rientro dalla sosta il club sarà impegnato in un lungo filotto di partite e resterà fermo per davvero tanto tempo.

Infortunio Bennacer, ecco lo stop del giocatore

Ovviamente il club sottoporrà il calciatore a nuovi esami a Milano, ma riguardo l’infortunio non dovrebbero esserci dubbi e il giocatore rischia uno stop dai 2 mesi e mezzo ai 3 mesi di stop. Basti pensare che solo per cicatrizzare il muscolo ci vorrà oltre un mese e mezzo, un problema non da poco per il giocatore.

Bennacer con l’arrivo di Fofana non può essere considerato un titolare, ma era senza dubbio un giocatore molto importante nelle rotazioni del tecnico portoghese. Un lungo stop e un infortunio che complica e non poco i piani del club.

Una vera e propria beffa tra l’altro pensando che il giocatore si è infortunato durante un allenamento su un campo artificiale in erba sintetica con l’Algeria che stava preparando i prossimi impegni di Coppa. Con le cessioni di Adli e Pobega e l’infortunio di Bennacer il Milan rischia una piccola emergenza a centrocampo, il giocatore resterà fuori fino al 2025 e proseguono quindi i problemi per Fonseca. Un inizio disastroso, tra risultati scadenti e infortuni che complicano la stagione rossonera.