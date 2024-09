Milan, brutte notizie per Fonseca: infortunio in Nazionale

Giungono notizie tutt’altro che incoraggianti dai ritiri delle Nazionali per Paulo Fonseca. Il calciatore rossonero si sarebbe infortuna.

La critica aspetta al varco il Milan di Paulo Fonseca. Dopo due pareggi e una sconfitta, il caso Theo-Leao, una difesa non proprio impenetrabile e i dubbi sull’allenatore, i rossoneri vogliono mettere a zittire ogni giudizio negativo e ricominciare a pedalare. Il tecnico portoghese attende i calciatori impegnati con le Nazionali per prepararsi al meglio agli appuntamenti che attendono il Diavolo nelle prossime settimane, su tutti l’esordio in Champions League contro il Liverpool e il derby del 22 settembre contro l’Inter.

La buona notizia per Fonseca è che, con ogni probabilità, tornerà disponibile Alvaro Morata, le cui dichiarazioni hanno evidenziato la carica giusta verso gli impegni imminenti. Il rientro dello spagnolo è una manna. L’ex timoniere della Roma potrà avvalersi sia del numero 7 sia del suo nuovo partner Tammy Abraham, entrato subito bene nella nuova realtà.

In pochi giorni tutti i calciatori volati in giro per il mondo dovrebbero fare ritorno, nella speranza che ognuno di essi ritorni perfettamente in salute e arruolabile. Per il momento, però, l’auspicio non è pienamente rispettato. In queste ultime ore Ismael Bennacer ha patito un infortunio dal ritiro dell’Algeria.

Milan, problemi per Bennacer: le condizioni dell’algerino

Attraverso una nota su X, la rappresentativa nordafricana ha svelato le condizioni del centrocampista, il quale ha rimediato un problema di natura fisica durante una seduta di allenamento di questa mattina. Inoltre il numero 4 rossonero avrebbe svolto alcuni esami che avrebbero confermato le sensazioni. Da capire l’entità del problema, ma a prescindere da ciò la Nazionale di Vladimir Petkovic dovrà quindi fare a meno dell’ex Empoli per la gara di martedì contro la Liberia, valevole per la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2025.

Assenza certa, quindi, per la sfida di Monrovia. Da valutare, invece, se Bennacer rimarrà in ritiro con “Les Fennecs” o, come più probabile, farà ritorno a Milanello. In ogni caso, una volta rientrato in Italia, l’algerino si sottoporrà ad esami più approfonditi per comprendere la natura dell’infortunio e i tempi di recupero.

Fonseca monitora con preoccupazione le condizioni del centrocampista che, dopo un’estate in cui l’addio pareva certo, è rimasto a Milano per conquistare la fiducia del portoghese malgrado l’arrivo dal Monaco di Youssouf Fofana. Il calendario fitto, si sa, necessita una rosa ampia. E Bennacer, malgrado le due panchine nelle ultime tre uscite, rimane una risorsa.