Ultim’ora Milan, arrivano conferme: Allegri mai così vicino

Massimiliano Allegri sembra sempre più vicino alla panchina del Milan: arrivano conferme sullo stato della trattativa

Il Milan ha trovato il nome giusto a cui affidare la panchina della prima squadra in vista della prossima stagione: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, conclusa la sua seconda parentesi alla Juventus con la vittoria della Coppa Italia 2023/24, è rimasto alla porta in attesa di un progetto da sposare alle giuste condizioni.

Qualche mese fa sembrava fatta per il suo approdo in Arabia Saudita, ma ad un certo punto Allegri ha fermato tutto sperando di trovare proposte più allettanti dall’Europa. Ed ecco che adesso si aprono spiragli per il suo ritorno in rossonero.

Allegri la priorità del Milan: accelerata dei rossoneri

Messa in archivio la stagione in cui si è vista la staffetta Fonseca-Conceiçao in panchina, il Milan si è subito messo al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Il nuovo DS Igli Tare ha infatti dato priorità assoluta alla ricerca del tecnico per la prossima stagione e, secondo quanto riportato da diverse fonti, il nome prioritario è proprio quello di Massimiliano Allegri.

Nel dettaglio, come riportato da Matteo Moretto, l’ex Juventus sarebbe la primissima scelta del Diavolo, che nelle ultime ore ha premuto il piede sull’acceleratore per arrivare ad un’intesa. Secondo il noto giornalista di mercato, ci sarebbe addirittura un accordo verbale tra le parti. La fumata bianca potrebbe arrivare molto presto, con Allegri che aprirebbe dunque il proprio secondo capitolo in rossonero dopo quello a cavallo tra il 2010 e il 2014.