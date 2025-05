Milan Tare, arriva l’annuncio ufficiale. Igli si presenta: “Vogliamo tornare protagonisti”

Arriva il primo segnale per la nuova stagione. Comunicato ufficiale pubblicato in questi minuti in casa Milan.

Con la vittoria inutile contro il Monza è ufficialmente terminata la stagione del Milan, un’annata che ha purtroppo portato una delusione dopo l’altra. Il club rossonero deve però reagire e la società già pensa alla prossima stagione, divisa tra mercato e la scelta del nuovo tecnico. Negli ultimi minuti è arrivato il primo e tanto atteso annuncio ufficiale.

Era nell’aria ma ora è tutto confermato: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. La società ha deciso di affidarsi all’ex Lazio per ripartire e cosi Tare parte da un club storico come appunto quello rossonero. Grande sfida per lui che avrà l’obiettivo di riportare in alto la formazione rossonera.

Boom Milan, arriva l’annuncio ufficiale

In questi minuti il Milan ha diramato un comunicato dove annuncia l’arrivo del dirigente albanese. Una grande sfida per lui e l’obiettivo di ripartire. Tare è già entrato al lavoro e in queste ore sta lavorando ad alcune trattative di mercato. Il dirigente ha parlato in questi minuti raccontando le sue prime impressioni:

“Entrare a far parte di un club come il Milan è un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande club che ha l’obiettivo assoluto di essere protagonista in Italia e in Europa”