Allegri-Milan, la svolta: c’è un fattore decisivo

I programmi per la panchina del Milan in vista della prossima stagione restano un rebus: le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri

Il campionato di Serie A si è concluso e di sicuro ha lasciato l’amaro in bocca nella società e nei tifosi del Milan, che si aspettavano ben altro epilogo per il club rossonero. Ora bisogna ripartire e farlo in grande dopo le contestazioni, un’annata difficile e molti big al di sotto del loro reale livello.

Il primo passo è stato la scelta del nuovo direttore sportivo: Igli Tare è pronto a operare a ogni livello in coordinamento con le altre parti della dirigenza e avrà ampia voce in capitolo anche per quanto riguarda la scelta dell’allenatore. Ci sono diversi nomi in ballo, ma continua a circolare anche un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri.

Allegri e il ritorno al Milan: le parole di Sabatini

Negli studi di ‘Pressing’, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto il punto della situazioni sulle reali possibilità che il livornese torni sulla panchina dove ha vinto lo scudetto. Dopo aver annunciato che punterebbe proprio su di lui per sostituire Sergio Conceicao, ormai a fine corsa a Milano, ha rivelato un fattore che potrebbe essere decisivo nella scelta finale del tecnico.

A suo avviso, al contrario di ciò che ha dimostrato Antonio Conte, “lui è particolare e preferisce andare dove giocano la Champions League piuttosto che avere la settimana libera per allenare”. Insomma, le ambizioni del livornese restano intatte e vuole ripartire in grande stile dopo l’addio alla Juventus con l’esonero annunciato dopo la vittoria della Coppa Italia.

Ora si ritroverà, in vista del ritorno in Serie A che pare scontato, a lottare proprio con Conte per la conquista dello scudetto e c’è da scommettere che ne vedremo delle belle in vista della prossima stagione.

Il Napoli resta in pole position

È chiaro che le parole di Sabatini escludano la pista Allegri per il Milan e promuovano un’altra possibilità calda per il futuro del livornese. Infatti, sullo sfondo c’è il Napoli che da tempo ha messo gli occhi su di lui.

Con la partenza di Conte in direzione Juventus, è proprio Allegri il preferito di De Laurentiis per prendere il posto del tecnico pugliese. Nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori contatti per definire la doppia operazione tra big rivali, ma ora tutto sembra andare in questa direzione.