Milan: si sblocca il tecnico, nome a sorpresa

I rossoneri presto dovranno sciogliere i dubbi sull’allenatore e presto ci potrebbero essere delle novità molto importanti: ecco le ultime

Il nuovo ciclo del Milan è partito ufficialmente con l’insediamento di Igli Tare in sede. Il direttore sportivo già in queste ore inizierà ad intraprendere dei contatti con i possibili tecnici. I nomi di Mancini e di Allegri stuzzicano molto i vertici del club, ma si tratta comunque di due operazioni non semplici sia per questioni economiche che per concorrenza. Per questo motivo non è da escludere che i rossoneri possano decidere di andare forte su un altro profilo che piace davvero molto alla dirigenza.

Secondo le informazioni di Marco Conterio, giornalista di tmw, c’è un tecnico che sarebbe pronto a sedersi al tavolo con il Milan per capire la fattibilità di questa operazione. Non è comunque un affare semplice da concludere considerato anche il fatto che bisognerà trovare l’accordo con il club di appartenenza. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte della stessa dirigenza rossonera e di Tare.

Milan: caccia al nuovo allenatore, le ultime

L’esperienza della stagione appena trascorsa ha sicuramente segnato molto il Milan. Per questo motivo la nuova società potrebbe optare per una soluzione differente rispetto a quanto successo in passato. E quindi c’è un nome che presto è destinato a balzare in pole position nella corsa al post Conceicao.

Stando alle informazioni del giornalista italiano, Gasperini starebbe aspettando le mosse del Milan prima di sciogliere i dubbi con l’Atalanta sulla permanenza. Il tecnico di Grugliasco ha voglia di iniziare una nuova avventura e i rossoneri rappresentano una possibilità per rilanciarsi e naturalmente trovare anche una esperienza che gli possa consentire di competere per obiettivi di livello. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi anche perché Tare non ha ancora sciolto i dubbi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Gasperini è un allenatore che con l’Atalanta ha fatto molto bene e rappresenta il nome giusto per il Milan per ripartire dopo un periodo non facile. Vedremo se sarà così oppure si punterà su un profilo differente.

