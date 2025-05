Panchina Milan, Tare subito nei guai: spunta l’annuncio ufficiale

Panchina Milan, il nuovo ds Igli Tare finisce nei guai: l’annuncio ufficiale che spazza via ogni pensiero…

Arrivato in stagione in corso per tappezzare il vuoto che si era esteso a macchia d’olio nell’ambiente rossonero, Sergio Conceicao è vicino al termine del suo mandato sulla panchina del Milan. Sostituito a Paulo Fonseca, l’ex Porto è pronto a dire addio al Diavolo dopo una stagione piuttosto chiacchierata e tumultuosa per i rossoneri.

Nella lista dei successori del portoghese sono spuntati diversi nomi, ma uno di più tra tutti ha suscitato l’interesse di Igli Tare, oramai nuovo ds del Milan. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa pare essersi frantumato e con sè anche le aspettative dei piani alti dei rossoneri.

Panchina Milan, doccia fredda in casa Milan

Roberto De Zerbi, uno tra i nomi più apprezzati da Igli Tare, sarà ufficialmente l’allenatore del Marsiglia anche per la stagione prossima. Lo fa sapere proprio il club che ha diffuso sul proprio sito una nota che riguarda il futuro dell’allenatore ma anche di alcuni dirigenti del club.“Frank McCourt, Pablo Longoria, Mehdi Benatia e Roberto De Zerbi pienamente impegnati in un progetto consolidato” scrive così il club mettendo in chiaro le cose.

Quindi niente De Zerbi per il club rossonero. E allora chi resta tra i papabili come allenatore per la prossima stagione? Massimiliano Allegri è quello che momentaneamente pare essere il più probabile tra tutti i tecnici disponibili. Forse nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti che sveleranno finalmente l’epilogo di questa storia.