Addio Joao Felix, arriva la sentenza in casa Milan: attacco durissimo

L’attaccante portoghese Joao Felix è stato costantemente preso di mira durante la sfida di serie A tra Milan e Monza.

Il primo tempo di serie A tra Milan e Monza rispecchia in parte la stagione di entrambe con i rossoneri che hanno mostrato in certi tratti svogliatezza ed incapacità di concretizzare mentre i brianzoli hanno faticato specialmente in fase offensiva, con azioni fin troppo povere di qualità e una squadra ancora in difficoltà, ormai consapevole del proprio destino.

Tanti fischi ed un clima tutt’altro che sereno a San Siro fin dai primi minuti, la contestazione nei confronti della società va avanti da oggi pomeriggio mentre sui social c’è chi se la prende con la squadra ed in particolare con alcuni giocatori, uno su tutti il talento portoghese Joao Felix. Il giocatore è arrivato a gennaio come una sorta di ‘salvatore della patria’ ma eccetto per la partita iniziale contro la Roma in Coppa Italia non ha mai inciso e comunque non in senso positivo.

Joao Felix sotto accusa, ancora polemiche sul rossonero

E’ terminato in questi minuti il primo tempo di Milan Monza e il talento portoghese Joao Felix è stato tra i più contestati sui social. Messaggi duri riguardo la sua prestazione, un giocatore che non è mai riuscito a dare un grande impatto durante la sfida ed è apparso ancora svogliato e mai realmente decisivo. Sui social in molti hanno attaccato la decisione di Conceicao di schierarlo titolare.

Qualcuno ha sottolineato nuovamente il collegamento con Jorge Mendes, agente di Joao Felix e di Conceicao e soprattutto si è chiesto perchè non lanciare Camarda dal primo minuto, in una gara praticamente inutile. Ancora polemiche e l’avventura di Joao Felix a San Siro rischia di finire nel peggiore dei modi.