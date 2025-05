Mercato Milan, colpo dalla Premier: può arrivare a zero

La dirigenza di Via Aldo Rossi comincia a guardarsi intorno, per cogliere le opportunità di mercato in vista della prossima stagione.

In casa Milan tira aria di rivoluzione in vista della prossima stagione sportiva: il finale di stagione non è stato dei migliori, con i tifosi rossoneri che sono rimasti particolarmente delusi dalla gestione della società rossonera. Un primo passo verso il cambiamento è stato fatto, con l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, nonché Igli Tare, ex ds della Lazio, che dunque conosce già il campionato italiano. La rivoluzione proseguirà poi in panchina, dove l’avventura di Sergio Conceiçao è ormai giunta al capolinea: dopo soli sei mesi, il tecnico portoghese saluterà Milano. L’indiziato numero uno per la panchina del Milan è Massimiliano Allegri, corteggiato anche da Napoli e Inter.

Mercato Milan, opportunità dalla Premier per il terzino

Una volta deciso chi allenerà il Milan la prossima stagione, la dirigenza di Via Aldo Rossi entrerà nel vivo del calciomercato: in attesa di questo momento, i dirigenti della società rossonera si stanno già guardando attorno, valutando le possibili opportunità tra Europa e non solo. In particolare, la Premier League può essere un campionato da cui si può attingere più di un giocatore: un’opportunità potrebbe portare il nome di Junior Firpo.

Terzino classe 1996, Firpo ha ottenuto questa stagione la promozione con il Leeds in Premier League: il suo contratto con il club inglese scade il prossimo 30 giugno e il Milan potrebbe portarlo in Italia a parametro zero. Il calciatore della Repubblica Domenicana ha militato anche tra le fila del Betis Siviglia e del Barcellona. Per il Milan potrebbe essere una vera e propria opportunità a zero, considerato che a livello di terzini ci potrebbe essere un vero e proprio ricambio.

La permanenza di Theo Hernandez, con il contratto in scadenza a giugno 2026, non è sicura, così come non è sicuro che Emerson Royal rimanga in rossonero; anche Walker farà ritorno al City, dopo il prestito semestrale di questa seconda parte di stagione. Il Milan dunque si ritroverebbe a creare da capo il reparto dei terzini, in base anche al tecnico che si siederà sulla panchina.

Junior Firpo rappresenterebbe un profilo interessante, sopratutto per le doti tecniche e l’esperienza che può portare in squadra. Certo, non è un profilo giovanissimo, ma per qualche anno può dire ancora la sua. Si attendono sviluppi in merito nelle prossime settimane.