Milan, accelerata per Allegri: quando è attesa la risposta

Nelle ultime ore è arrivato un importante affondo del Milan per tentare Massimiliano Allegri, anticipando Napoli e Inter.

Massimiliano Allegri è uno dei tecnici più discussi in queste ultime settimane: l’ex tecnico della Juventus è uno degli allenatori “liberi” sul mercato e molti top club della Serie A lo hanno messo nel mirino, considerata la sua esperienza accumulata negli ultimi anni. Tra questi non può mancare il Milan, che dopo aver cambiato allenatore durante il corso della stagione, passando da Fonseca a Conceicao, ha bisogno di ripartire, soprattutto in Italia, considerato che la prossima stagione i rossoneri si giocheranno solo campionato e Coppa Italia.

Futuro Milan, pronta l’offerta per Allegri: quando può rispondere

La Serie A sarà l’assoluta protagonista in queste future settimane per quanto riguarda gli allenatori: nel massimo campionato italiano si prospetta un vero e proprio valzer di panchine, soprattutto tra le big del campionato. Allegri è uno degli allenatori più discussi, accostato a più panchine: Milan, Napoli e Inter su tutte.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Milan ha messo sul tavolo dell’allenatore un’offerta da 5 milioni di euro più bonus, per un contratto biennale con opzione per il terzo. Il tecnico ex Juventus si riserverà di dare una risposta al club rossonero già tra le prossime 24/48 ore, nonché prima del weekend.

Il Milan con questa mossa cerca di anticipare il Napoli e l’Inter, portando a casa un pezzo da 90′ dopo aver ingaggiato il nuovo direttore sportivo. Allegri, che in passato ha già allenato i rossoneri, può essere il giusto allenatore per ripartire e tornare a vincere, a cominciare dall’Italia.