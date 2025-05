Futuro incerto per due rossoneri in prestito: Milan alla porta

Da monitorare la situazione relativa a due calciatori del Milan attualmente via in prestito: c’è l’opzione per il riscatto

Si muovono le acque del mercato rossonero in uscita. Se da un lato tiene banco la situazione allenatore, caldissima nelle ultime ore, la dirigenza del Milan è al lavoro per sistemare la rosa a partire dagli esuberi.

Tra i molti nomi che il Diavolo ha mandato in prestito nella passata stagione, alcuni potrebbero presto fare il proprio ritorno alla base e, dopo l’attenta valutazione del nuovo allenatore, per loro si aprirebbero realisticamente nuovamente le porte del calciomercato.

Da definire il futuro di due calciatori: la situazione

All’interno di questo gruppo di calciatori figurano i nomi di Lorenzo Colombo e Devis Vasquez. La scorsa estate entrambi avevano lasciato il Milan per approdare all’Empoli, alla ricerca di esperienza e minutaggio da mettere sulle gambe.

Al termine della stagione 2024/25, che ha visto la retrocessione dei toscani in Serie B insieme a Monza e Venezia, bisogna capire quale sarà il futuro dei due calciatori, in bilico tra azzurro e rossonero. Per quanto riguarda Vasquez, è previsto un diritto di riscatto per una cifra inferiore al milione di euro: condizioni che stuzzicano l’Empoli, che tuttavia potrebbe decidere di rispedire a Milano il colombiano affidandosi ai portieri attualmente presenti in rosa.

Differente la situazione legata a Colombo, che i toscani potrebbero tenere in rosa esercitando l’opzione in proprio favore fissata a 7 milioni di euro. Il Milan ha dalla propria parte un diritto di controriscatto che potrebbe attivare versando 1,5 milioni nelle casse dell’Empoli, ma non si esclude alcuna pista, compresa quella del ritorno in rossonero senza riscatto del cartellino.