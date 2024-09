Milan da record: non accadeva da oltre 60 anni!

Il dato parla chiaro sul Milan di Paulo Fonseca: non accadeva da ben 66 anni. I rossoneri tornano a sorridere.

È un Milan straripante quello che ha messo piede sul manto erboso dello stadio San Siro per il match di campionato contro il Venezia. Alla squadra di mister Paulo Fonseca sono bastati poco minuti per dare un’impronta chiara alla gara, indirizzando la sfida verso una direzione ben precisa, quella rossonera.

La formazione lombarda ha messo in mostra sin da subito grande intensità e mole di gioco, componenti che faticavano a vedersi in occasione delle prime tre sfide della stagione con Torino, Parma e Lazio. I ragazzi di Fonseca hanno incanalato la partita sui binari giusti usando appena 30 minuti per annichilire la compagine veneta allenata da Eusebio Di Francesco. Ai rossoneri è bastata mezz’ora per chiudere i giochi, in cui i padroni di casa hanno calato un poker da record.

Poker in 30 minuti: è record!

Il Milan ha mandato in visibilio i 70mila di San Siro realizzando la bellezza di quattro gol in soli 30 minuti di gioco. Poker che ha permesso alla squadra guidata da mister Paulo Fonseca di rievocare un record molto particolare.

Stando ai dati Opta, il Milan non segnava 4 gol nella prima mezz’ora di gioco da ben 66 anni. La prima volta è stata nel lontano 19 ottobre del 1958, in occasione della sfida contro l’Alesandria. Ad andare in gol furono i rossoneri Schiaffino, Danova (doppietta) e Altafini.