Milan, Fonseca sorride: la statistica di Leao non lascia dubbi!

Rafael Leao è al centro dei riflettori in questo avvio di Campionato: una statistica fa sorridere i rossoneri.

Dopo i primi 5 punti nelle prime quattro giornata di Serie A, il Milan guidato da Paulo Fonseca è tornato a vincere due match consecutivi nel massimo campionato italiano: la squadra rossonera ha prima battuto i cugini nerazzurri dopo aver perso 6 derby consecutivi, ristabilendo la parità in classifica. Il Milan ha potuto allungare proprio sull’Inter grazie alla vittoria nella sesta giornata di Serie A, contro il Lecce.

I rossoneri hanno archiviato il match negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, grazie ai 3 gol in 5 minuti: Morata ha aperto le danze con un colpo di testa su cross di Theo Hernandez; il terzino sinistro ha messo a segno il secondo gol, su assist di Leao; a chiudere le danze è stato l’attaccante americano Pulisic, attuale capocannoniere del Milan e della Serie A, insieme a Retegui e Thuram.

Una prova in cui il Milan ha dimostrato compattezza e sicurezza, a differenza dei primi match della stagione. A primeggiare in mezzo al campo c’è stato un certo Rafael Leao, premiato da Fonseca con la fascia da capitano.

Milan, Leao non preoccupa: la statistica

Uno dei protagonisti della gara contro il Lecce è stato Rafael Leao: l’attaccante portoghese, sceso in campo con la fascia da capitano, ha effettuato l’assist per il compagno di fascia Theo Hernandez, che ha portato al gol del 2 a 0.

In queste settimane, Leao è stato cl centro delle critiche per lo scarso rendimento in campo: l’ala portoghese, infatti, spesso si vedeva svogliato, scarico, e poco propositivo con la squadra. Nelle ultime uscite, però, Leao ha cominciato a prendere in mano le redini dell’attacco rossonero, sfiorando anche il gol in più occasioni sia contro l’Inter che contro il Lecce.

C’è una statistica che scaccia via ogni critica e dà ancora fiducia a Leao, un pò come ha fatto il proprio tecnico Fonseca: in queste prime sei giornate di campionato, infatti, Leao ha messo a segno un gol e fornito quattro assist. Vale a dire che il portoghese ha creato circa un gol ad ogni partita. Un dato che tutto il Milan spera possa essere migliorato, considerato che Leao ormai è uno dei veterani della squadra rossonera e indossa la maglia numero 10, e da lui ci si aspetta molto. Soprattutto nei big match, in cui Leao appare ancora un pò in difficoltà.