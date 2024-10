L’attaccante “sogna” il Milan: “È una squadra che mi piace molto”

L’attaccante sogna il Milan e fa sognare i tifosi rossoneri attraverso la sua dichiarazione dove spiega l’apprezzamento verso i rossoneri

Un attaccante di Serie A ha recentemente espresso il suo grande apprezzamento per il Milan, definendo il club rossonero come il suo “club dei sogni”.

In un’intervista, il giocatore ha ammesso che il Milan è una squadra che lo affascina particolarmente: “È una squadra che mi piace molto“, ha detto, facendo intendere che, se dovesse presentarsi l’opportunità, sarebbe entusiasta di vestire la maglia rossonera.

Il club rossonero, con la sua tifoseria calorosa e un ambiente che respira calcio ad alti livelli, è spesso visto come un trampolino di lancio per chi ambisce a fare il grande salto nella propria carriera. Molti calciatori vedono nel Milan una possibilità per mettersi in mostra a livello internazionale e competere per grandi obiettivi.

Non resta che aspettare per vedere se questo sogno potrà realizzarsi e se l’attaccante riuscirà un giorno a giocare per la squadra che tanto ammira.

Mosquera e il sogno Milan: le sue parole

Daniel Mosquera, attaccante dell’Hellas Verona, si è raccontato ai microfoni di Transfermarkt e ha divulgato su diversi fronti, tra cui un forte interesse nel Milan: “Sono cresciuto guardando Carlos Bacca, Cristian Zapata, Mario Yepes… E per questo mi piace molto il Milan“.

Il classe ’99 in questa stagione ha già totalizzato 3 gol e un assist in 7 partite ed ha cominciato ad attirare a sé l’attenzione di diversi club.

Al momento con il Milan non c’è nulla, ma in caso di possibili interessamenti non ‘è da discutere sulla risposta del calciatore, viste le sue parole.