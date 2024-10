Milan, assalto all’ex Juve: lo paga Leao

Il Milan ha messo nel mirino l’ex Juve che gioca oggi in Premier League: il colpo è possibile grazie all’incasso per Leao.

Il Milan di questa prima parte di stagione ha mostrato delle carenze che Ibrahimovic e Moncada sperano di risolvere già nel mercato di gennaio. Sono molti i profili che la dirigenza rossonera sta tenendo d’occhio con l’obiettivo di regalare uno o più rinforzi a Fonseca nella finestra invernale. Tuttavia, come sanno bene i tifosi del Diavolo, il club di via Aldo Rossi lavora anche per la prossima stagione: l’obiettivo è quello di non farsi scappare qualche grossa occasione.

Al tempo stesso, però, il Milan è disposto a sacrificare alcune delle sue pedine che fin qui stanno deludendo per mettere a segno nuovi colpi. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un forte interessamento da parte dei rossoneri per un giocatore che conosce molto bene il campionato italiano.

Il Milan vuole l’ex Juve: fissato il prezzo

Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, classe 2000, da quasi tre anni in forze al Tottenham, L’attaccante esterno è cresciuto nelle giovanili del Brommapojkarna, in Svezia, e poi in quelle dell’Atalanta con cui ha esordito in Serie A. Il suo exploit è avvenuto a Parma dove ha totalizzato 10 reti in campionato: poi l’esperienza con la Juve (74 presenze e 9 reti) e infine l’approdo in Premier League. Anche quest’anno lo svedese è uno dei punti fissi del Tottenham di Postecoglou, dove è sempre riuscito a giocare con una certa continuità e a mettere in mostra le sue qualità.

Proprio questo rendimento ha richiamato l’attenzione del Milan, che ha messo nel mirino Kulusevski per la prossima estate. Chiaramente si tratta di un’operazione non così semplice: l’ex Juve ha un contratto con il Tottenham fino al 2028 e gli Spurs non sono disposti a lasciarlo partire per una cifra inferiore a 50 milioni di euro.

Con i soldi di Leao assalto a Kulusevski

Tuttavia il Milan sa bene come arrivare a quella somma. L’idea che sta prendendo corpo a Milanello prevede infatti la cessione di Rafael Leao, finora molto deludente e spesso criticato per le sue prestazioni. L’attaccante portoghese ha richieste dalla Liga e dalla Premier League: con i 70-80 milioni ricavati dalla cessione di Leao i rossoneri potrebbero andare all’assalto di Kulusevski.

Lo svedese, dal canto suo, si trova molto bene a Londra ma sarebbe molto stuzzicato dall’offerta del Milan: l’ipotesi di tornare in Serie A da protagonista potrebbe invogliarlo molto.