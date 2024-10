Milan, Camarda stecca: c’è un grosso problema

Il talento di Francesco Camarda è sotto gli occhi di tutti, ma il sedicenne ha steccato nell’ultima prestazione con il Milan: c’è un grosso problema

Il Milan si aggrappa al talento di Francesco Camarda, almeno per quanto riguarda il futuro. Il giovane bomber ha solo 16 anni, ma ha già dimostrato di poter essere uno dei migliori centravanti che trascineranno l’Italia nei prossimi due decenni.

D’altronde abbina un senso del calcio invidiabile, soprattutto se si considera la sua carta d’identità, a un fiuto per il gol incredibile, di quelli che fanno gridare al predestinato. Non a caso, è andato veramente vicino al primo gol all’esordio in Champions League, prima che qualche centimetro di fuorigioco bloccasse la sua ascesa.

Il percorso di Camarda al Milan: può sbagliare anche lui

Camarda è ormai entrato stabilmente nel giro della prima squadra ed è un successo meritato. Quando può, Paulo Fonseca gli concede sempre uno spezzone ed è successo anche contro il Napoli, visto che l’attaccante italiano è entrato all’87esimo minuto al posto di Loftus-Cheek, senza riuscire a incidere contro la retroguardia dei partenopei.

Certo, non si può pretendere che a soli 16 anni Camarda sia già un trascinatore e bisogna aspettare l’evoluzione del suo fisico e della sua crescita, accettando anche qualche passo falso. Il problema è che dalla scorsa estate il club meneghino ha deciso anche di iniziare un’avventura con il Milan Futuro, squadra a trazione giovanissima e piena zeppa di campioni in erba – la classica squadra B per intenderci -, iscritta in Serie C.

Le cose, però, stanno andando molto male. Paradossalmente, nonostante la presenza di Camarda, i ragazzi di Daniele Bonera si trovano al 17esimo posto nel gruppo B e hanno il peggior attacco del torneo con solo sette gol all’attivo. Oggi contro il Pineto è arrivata un’altra sconfitta pesante in casa e anche il bomber era aggregato alla squadra, nonostante sia entrato anche contro il Napoli.

La crisi del Milan Futuro: male Camarda e non solo

Camarda è subentrato al 58esimo minuto per cercare di risollevare la situazione, ma non ha inciso, anzi non ha realizzato un gol che era alla sua portata. Non è stato comunque il solo talento del Milan a steccare, visto che peggio di lui sono andati Liberali e Zeroli, entrambi in una versione un po’ appannata.

Uno dei pochi a raggiungere la sufficienza è stato, invece, Jimenez, un altro diamante grezzo che ha già mostrato le sue qualità in prima squadra. Certo, se il Milan dei grandi non entusiasma, al Futuro sta andando peggio. Ma chissà che Camarda non riesca a prendere già i compagni per mano e condurli fuori dalla crisi.