Milan, altro talento come Camarda: esordio magico a 16 anni

L’esordio magico di un grande talento del Milan sta facendo battere i cuori rossoneri: è un’altra gemma come Camarda

Francesco Camarda sta bruciando ogni tappa al Milan. Il giovanissimo attaccante continua a far parlare di sé con grandi giocate, movimenti da bomber vero e medie realizzative impressionanti. Era anche riuscito a trovare il primo centro in Champions League – e sarebbe stato un record -, se pochi centimetri non l’avessero privato di un successo incredibile.

Poco male, perché sicuramente non mancherà l’occasione di festeggiare ancora una volta con familiari e tifosi, nonostante ancora non sia neppure maggiorenne. I tifosi, intanto, sono già innamorati di lui e sono convinti possa davvero trattarsi del bomber del futuro, che potrebbe occupare quella posizione nel cuore del gioco e dell’attacco ancora per tanti anni.

Non solo Camarda, il Milan continua a coltivare grandi talenti

Camarda non è comunque un caso isolato, anzi il centravanti dal grande fiuto per il gol non è affatto solo. La società rossonera sta tentando sempre di più di puntare su talenti giovanissimi da coltivare in casa o al massimo da far crescere nel Milan Futuro, squadra che milita in Lega Pro e creata proprio per non dispendere i calciatori che non sono subito pronti per il salto in prima squadra.

Basta seguire la Primavera di Federico Guidi per rendersi conto che non sono pochi i ragazzi di belle speranze che potrebbero far parlare di sé, e alcuni lo stanno facendo già da ora.

L’ultimo nome di una lunga lista è davvero per intenditori e si tratta di Edoardo Tartaglia. In questo caso, non si tratta di un attaccante, ma di un terzino sinistro di soli sedici anni, che oggi ha esordito per la prima volta in Primavera. Anzi, non era mai neppure stato convocato.

Il giorno magico di Tartaglia: gol pesante all’esordio in Primavera

Nonostante sia un difensore, Tartaglia non ha perso l’occasione di mettersi in evidenza e alla sua prima presenza contro la Fiorentina al Viola Park ha subito segnato un gol molto importante nel tre a uno finale contro il club toscano.

La speranza di molti tifosi è di aver trovato un nuovo possibile simbolo della società meneghina, una gemma preziosa da preservare in casa, esattamente come per Camarda. D’altronde i giovani portano sempre entusiasmo e la giornata magica di Tartaglia ha sicuramente fatto emozionare e sognare tanti, come il senso più puro del calcio.