Ultim’ora Ibrahimovic, lo scatto fa il giro del web: ansia in casa Milan

Il Milan sta lavorando, con i giocatori rimasti a Milanello, per tornare in campo nel migliore dei modi possibili. Nel frattempo però è arrivata un’ultim’ora riguardante Ibrahimovic che sta facendo il giro del web.

Il Milan sa che deve necessariamente correggere il tiro in campionato, dove ci sono stati tanti alti e bassi, e ancora di più in Champions League dove su due match sono state registrate due sconfitte. Paulo Fonseca sta perciò continuando a lavorare con i giocatori rimasti a Milanello per puntare a tornare a far bene. La stagione è molto lunga ma il tempo inizia già a stringere: i punti persi potrebbero man mano diventare sempre più pesanti. Nel frattempo tuttavia è arrivata anche un’ultim’ora riguardante Zlatan Ibrahimovic che ha spiazzato tutti i tifosi rossoneri: ecco cos’è successo.

Ibrahimovic continua ad essere parte della famiglia del Milan, pur non scendendo più in campo. Lo svedese è infatti rimasto ai piani alti della società e sta lavorando a stretto contatto con il club ma anche con lo stesso Fonseca per dare dal canto suo quei segnali positivi che possono far bene al gruppo.

In questa sosta per le nazionali non è rimasto con le mani in mano, anzi è in continuo movimento. In più occasioni Zlatan continua a far parlare di sé, ma stavolta la notizia che lo riguarda ha turbato i tifosi e chi lo segue da anni e anni. Le foto che ha pubblicato via social hanno sorpreso tutti.

Milan, ansia in casa rossonera per Ibrahimovic: le foto spiazzano tutti

Zlatan Ibrahimovic ha fatto preoccupare tutti i tifosi del Milan e chi lo segue sui social con alcune foto che ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’: ha postato infatti delle foto con una ferita riportata in testa. Ma non una ferita di poco conto: tra i capelli ricci dell’ex giocatore è infatti apparso un taglio di una certa importanza insieme al commento: “È parte del gioco“.

Non è chiaro cosa sia capitato al ‘Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management’ del Milan, eppure nei commenti i tifosi e i suoi follower si sono scatenati con le domande e la preoccupazione. L’ex attaccante è stato comunque tempestivamente medicato. E ha dovuto applicare dei punti per chiudere il taglio in maniera efficace. Probabilmente si saprà di più sull’accaduto con il passare delle ore.