Salti di gioia in casa Milan: c’è la svolta, la notizia è una vera manna

Grandi notizie in casa Milan. Sospiro di sollievo per Paulo Fonseca in vista dei prossimi impegni stagionali, arriva un’ottima notizia.

Non solo nubi in casa Milan. Il club rossonero è arrivato alla sosta con un brusco passo falso; la sconfitta di Firenze ha portato grosse polemiche, visto che oltre al ko ci sono stati problemi per i due rigori sbagliati e non tirati dal rigorista designato e l’espulsione di Theo Hernandez. Il francese è apparso abbastanza nervoso e nel finale è stato espulso, cosi salterà le prossime due sfide di campionato.

Ora il club rossonero è atteso da una serie di match delicati, a partire dalla prossima sfida a San Siro contro l’Udinese. Il club friulano è una delle rivelazioni di questa stagione e sicuramente non è da sottovalutare, il Milan avrà diverse sfide con la Champions League che non più sbagliare e per questo serve avere tutti gli uomini al meglio.

In questi minuti è arrivata la conferma e Fonseca può esultare. Christian Pulisic non prenderà parte alla prossima sfida contro il Messico, amichevole in programma tra due giorni e potrà cosi fare rientro in anticipo a Milanello. Una notizia fondamentale in quanto l’americano è l’uomo più in forma del club rossonero e il Milan in questo momento non può assolutamente farne a meno.

Stati Uniti, Pochettino viene incontro al Milan

Solo pochi giorni fa il tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino aveva lamentato il troppo utilizzo di Pulisic in maglia rossonera, l’americano non ha praticamente mai saltato una sfida. Il ct ha sottolineato che serve dialogo tra club e Nazionale ed ha mandato un chiaro segnale in questa direzione.

L’amichevole contro il Messico non era prioritaria e quindi l’allenatore argentino ha deciso di venire incontro alla società e far rifiatare Pulisic, mossa fondamentale in vista dell’Udinese. Pochettino terrà invece a disposizione Musah, autore di un gol nell’ultima sfida degli Stati Uniti e che resterà a disposizione anche per la prossima sfida.

Tornando al campionato italiano Pochettino ha lasciato a casa anche McKennie che tornerà in anticipo per la Juventus e quindi ottime notizie anche per il club bianconero. Il Milan avrà 7 gare in 21 giorni e servirà dosare tutti gli elementi a disposizione, lo stesso Pochettino lo ha sottolineato ed ha dato un esempio avvisando la società di non