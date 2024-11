Calciomercato, annuncio su Rabiot al Milan: “Solo 10 milioni”

Il futuro di Adrien Rabiot ha tenuto banco per diversi mesi la scorsa estate: ora arriva un nuovo annuncio sul suo trasferimento al Milan

Il club rossonero sta ancora cercando il cambio di passo in questa stagione, dopo un avvio caratterizzato da alti e bassi, tra qualche sconfitta inaspettata, troppi gol subiti e alcune vittorie davvero pesanti. Il progetto di Paulo Fonseca va avanti con alcune difficoltà, ma dopo la sosta arriva la Juve e il Diavolo spera di tornare nella sua versione migliore, quella di Madrid.

In prospettiva, tra qualche settimana avrà la meglio il calciomercato e la volontà di migliorare ulteriormente la rosa, che già aveva subito alcune modifiche importanti la scorsa estate. E torna a far discutere un caso che ha catalizzato l’attenzione mediatica.

Il caso Rabiot e il Milan: cosa è successo

Spostando le lancette dell’orologio e tornando indietro a qualche mese fa, la scorsa estate è stata quella di Adrien Rabiot. Il mediano francese ha lasciato la Juve a parametro zero e piaceva davvero a tanti club in Italia e sulla scena europea. È stato accostato praticamente a tutte le big italiane, a partire da Inter e Milan, con i rossoneri che fino all’ultimo pensavano di poter affondare il colpo.

La telenovela è durata per settimane, ma alla fine il francese ha trovato una nuova destinazione ed è finito al Marsiglia, in patria, e un po’ al ribasso rispetto a quello che credeva qualche mese prima.

A distanza di un po’ di tempo, se ne parla sempre di meno in Italia, ma la sfida tra la Nazionale di Luciano Spalletti e la Francia a San Siro ha riacceso le polemiche e qualche dubbio. Forse la Serie A l’ha lasciato andare troppo facilmente.

Il rimpianto per il centrocampo del Milan: “Solo 10 milioni”

Il Milan cercherà un nuovo mediano per gennaio e, dopo la doppietta contro l’Italia, Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha sottolineato quanto avrebbe fatto comodo al club rossonero.

E il suo costo non sarebbe stato neanche così eccessivo, anzi sarebbero bastati di fatto “solo 10 milioni di euro lordi”, un esborso economico non troppo importante per un calciatore di questa qualità. Le cose, però, sono andate in maniera diversa e vedremo se a gennaio le cose cambieranno per i rossoneri, che hanno già almeno tre diversi obiettivi per quella posizione.