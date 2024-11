Milan: assalto al centrocampista, la chiave è Reijnders

Il Milan ha individuato il profilo giusto per rinforzare il proprio centrocampo: per arrivare al giocatore la chiave è Tijjani Reijnders.

Se il Milan farà qualcosa nel mercato di gennaio sarà sicuramente a centrocampo. Al momento, infatti, è quello il reparto dove la coperta è più corta: dato che i rossoneri devono disputare diverse competizioni serve aggiungere qualche pedina. Un’operazione che probabilmente verrà fatta a prescindere dal rientro di Bennacer, previsto all’incirca tra un mese e mezzo: l’algerino non può ancora dare garanzie sul piano fisico e per questo il Milan vuole cautelarsi. Tuttavia Ibrahimovic e Moncada non guardano soltanto al mercato di gennaio: i dirigenti rossoneri sono molto attenti anche alle occasioni che potranno presentarsi nel calciomercato estivo.

Nelle intenzioni del Milan c’è soprattutto provare a regalare a Fonseca qualche giovane di grande prospettiva che ha già avuto modo di mettere in mostra le proprie qualità anche in campo europeo. Non a caso proprio in queste ore è circolata l’indiscrezione di un forte interessamento per un 23enne che è già un leader in un importante club della Eredivisie.

Milan, fari su Timber: è già capitano del Feyenoord

Il profilo in questione risponde al nome di Quinten Timber, centrocampista 23enne del Feyenoord che ha già ottenuto la fascia da capitano del club di Rotterdam. Timber è cresciuto proprio con il Feyenoord ma a un certo punto è passato all’Ajax, senza però mai esordire con i lancieri. Nel 2021 si è accasato a parametro zero all’Utrecht, proprio la città dove ha avuto i natali.

Una scelta che ha pagato: l’ottima stagione con l’Utrecht ha attirato le attenzioni del Feyenoord, che nell’estate 2022 ha scelto di portarlo a Rotterdam per 8,5 milioni di euro più bonus facendogli firmare un contratto quadriennale. Con Arne Slot alla guida il giovane talento olandese è riuscito a fare il definitivo salto di qualità.

Sono già 91 le sue presenze con il club della Eredivisie, con 15 reti messe a segno finora e 15 assist forniti ai suoi compagni. Il 23enne può giocare in diversi ruoli: il suo rendimento è alto sia nel ruolo di mediano che in quello di mezzala, ma può giocare anche come trequartista. Proprio la duttilità tattica, oltre alle importanti doti tecniche, è uno degli aspetti che ha convinto di più il Milan a puntare su di lui.

Milan-Timber: l’affare va in porto grazie a Reijnders

Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2026. Difficilmente il Milan potrà tentare un assalto a gennaio, anche perché il Feyenoord non è intenzionato a fare sconti: per portare il giocatore alla corte di Fonseca serviranno almeno 20-25 milioni. Tuttavia Tijjani Reijnders può giocare un ruolo decisivo nella trattativa.

Il numero 14 del Milan, sempre più un punto fermo nel centrocampo rossonero, è compagno di squadra di Timber nella Nazionale olandese: può essere lui la chiave per sbloccare definitivamente l’affare.