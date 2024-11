Colpo di scena Tonali, sta succedendo davvero: ribaltone in casa Milan

Il centrocampista Sandro Tonali è ancora nel cuore della maggior parte dei tifosi rossoneri. E quindi potrebbe accadere del clamoroso.

In casa Milan c’è ancora grande entusiasmo dopo la straordinaria vittoria del club rossonero al Santiago Bernabeu. Un 3 a 1 che entra di diritto nella storia del club e il pensiero riguardo Paulo Fonseca è totalmente cambiato. Il club ora è chiamato ad una parola: stavolta serve continuità.

Per questo il Milan ha bisogno dei tre punti e domani sera sarà impegnato in un’insidiosa trasferta contro il Cagliari, una squadra impegnata nella lotta salvezza. Cagliari-Milan è un test importante e i tifosi si augurano di trovare continuità dopo questa sfida, fondamentale in vista del resto della stagione. Intanto il club pensa anche al mercato.

La società negli anni ha dimostrato come lavora sul mercato, niente investimenti folli e solo giocatori utili alla causa: il target è quello di giovani talenti con margini di crescita ma anche possono arrivare sorprendenti novità come il caso di Morata. Il giocatore è arrivato oltre i 30 anni e a prezzo low cost ma parliamo di un campione affermato e che può sempre dare il suo grande apporto. Un giocatore che invece è rimasto nel cuore dei tifosi è senza dubbio Sandro Tonali.

L’ex regista rossonero è stato tra gli artefici dell’ultimo scudetto e i tifosi del Milan lo ricordano con grande affetto. La sua cessione al Newcastle ha causato grosse proteste tra i tifosi che per diverso tempo lo hanno rimpianto. Anche e nonostante la squalifica – legata allo scandalo scommesse – che lo ha visto coinvolto.

Tonali al Milan, occhio alla formula a sorpresa

Il portale spagnolo Fichajes si è concentrato in queste ore su una clamorosa ipotesi relativa al possibile ritorno di Sandro Tonali al Milan. Il giocatore non è fondamentale nel Newcastle e dopo il caos scommesse la società se ne libererebbe volentieri. Allo stesso tempo però parliamo di un giocatore pagato 70 milioni due anni fa e gli inglesi non hanno davvero alcuna intenzione di svenderlo. Per questo se il Milan fa sul serio deve fare i conti con questa cosa.

Il Milan potrebbe valutare un’offerta di prestito con diritto o obbligo di riscatto in base alle presenze e sarebbe il colpo perfetto per rinforzare il centrocampo rossonero. Sandro conosce alla perfezione l’ambiente rossonero e quindi occhio a questa clamorosa opportunità per la prossima estate, una trattativa che farebbe sognare i tifosi rossoneri.