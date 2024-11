Colpo Icardi: si può chiudere grazie a Wanda Nara

Mauro Icardi può clamorosamente lasciare, all’improvviso, il Galatasaray. E protagonista indiscussa torna ad essere Wanda Nara.

Da ricordare che la rottura del crociato, obbliga il club turco a guardarsi altrove, ma quella su Icardi può essere colta come la grande occasione low cost che si presenta, per chi metterà le mani su di lui.

Tra i club sulle tracce di Icardi, anche il nome del Milan, ma non solo in Serie A. Sono diverse le squadre che, prima ovviamente della rottura del crociato, avevano provato a prendere Icardi, calciatore che è passato in secondo piano adesso, in Turchia – nonostante siano legatissimi i tifosi giallorossi in Turchia proprio a Maurito -, considerando l’approdo che c’è stato di Victor Osimhen in Super Liga turca. Il futuro di Icardi adesso, in ogni caso, sembra vederlo fuori dal progetto del Galatasaray.

Calciomercato: colpo Icardi grazie a Wanda Nara

L’infortunio di Icardi non è l’unico tema che tocca Maurito, ex simbolo a Milano, ma sponda Inter, che sembrava poter rientrare tra le idee del Milan. Sarebbe beffa con tradimento per un calciatore che ha vissuto situazioni controverse nella sua esperienza lontano dall’Inter, quando si è separato con la fascia “scippata” al braccio.

Legatissimo a Milano, non è nel capoluogo lombardo che tornerà. A riportare la notizia sull’addio al Galatasaray è Fanatik, che ha svelato la destinazione di Icardi e il motivo che lo spingerebbe a firmare subito.

C’entra ancora Wanda Nara. La scelta di firmare per il suo nuovo club è legata al “ritorno a casa” che si consumerebbe in Argentina per stare quanto più vicino alla sua famiglia e alla stessa Wanda Nara, con la quale ha vissuto non pochi alti e bassi di recente, nella sua situazione sentimentale. Nelle intenzioni di Icardi quella di riconquistare la modella argentina, rinunciando così ai guadagni della sua carriera nel calcio in Europa.

Icardi rinuncia a tutto per Wanda Nara: la rivelazione dall’estero

Dall’estero, precisamente dal giornalista Diego Borinsky di Cadena 3 in Argentina, la notizia sul motivo che spingerà Icardi a tornare a giocare in Argentina. Oltre all’infortunio, la sua situazione sentimentale è a rischio, non solo la sua carriera. Ma tocca andare con ordine. Wanda Nara è andata a vivere a Buenos Aires, lontano dalla Turchia dove vive suo marito. Stesso marito, Mauro Icardi, che vede il ritorno in Argentina da calciatore di una delle squadre più importanti in Sud America, la possibilità di restare vicino a Wanda Nara, per riconquistarla e riappacificarsi con la sua famiglia.

Dove giocherà Icardi? Un club sogna il grande colpo

Un club in particolare dunque, in Argentina, sogna il grande colpo Icardi. Si tratta del River Plate che ovviamente pensa a lui in futuro, non subito, considerando l’infortunio al crociato che lo tiene out dalle scelte ancora per un bel po’ di mesi. A gennaio potrebbe arrivare il prestito con opzione di riscatto vedendo il trasferimento appunto di Icardi dal Galatasaray al River Plate.