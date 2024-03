Icardi-Milan, bomba a sorpresa: la rivelazione del giornalista

La clamorosa novità è stata lanciata dal giornalista italiano e riguarda Icardi e il club rossonero; la notizia.

Il Milan in questa settimana non avrà impegni a causa della sosta per le nazionali e si preparerà dunque per i prossimi eventi. Al rientro infatti per i rossoneri ci saranno importanti sfide di campionato ma soprattutto ci sarà l’Europa League nei suoi atti finali. Nel frattempo si parla anche di calciomercato e di clamorose notizie. Gli accostamenti più variegati di club e giocatori non mancano mai e anche questa volta ne troviamo uno piuttosto curioso.

A rivelarlo è stato un giornalista italiano e la novità riguarda l’ex Inter Mauro Icardi e Milano. Questa volta però di Milano non nella sua sponda nerazzurra, bensì quella opposta. L’attuale giocatore del Galatasaray sta comunque facendo bene in Turchia ma per lui potrebbe anche essere tempo di nuove avventure per tornare nell’Europa che conta. Milano come destinazione potrebbe essere preferenziale; la notizia.

Icardi rossonero? L’accostamento

L’attaccante argentino dopo aver scritto un pezzo di storia all’Inter potrebbe ritornare a Milano ma verso i cugini, la notizia lanciata dal giornalista è eclatante.

Sembra uno scenario utopico eppure l’accostamento dell’attaccante argentino al Milan potrebbe essere reale. Mauro Icardi all’Inter, dal 2013 al 2019, ha scritto una pagina di storia importante per lui e dopo aver divorziato con il club nerazzurro ha iniziato una girandola tra Paris Saint-Germain e Galatasaray.

Attualmente al club turco Icardi è comunque sempre riuscito a parlare la sua lingua migliore, quella del gol; anche se spesso e volentieri messo in discussione e criticato. Ora la notizia che lo riguarda ha del clamoroso ed è stata lanciata dal giornalista italiano Sebastiano Vernazza su Gazzetta.it; le sue parole:

Icardi ritornerebbe volentieri a Milano, dove conserva la proprietà di case pronte a riaccoglierlo. E lo stesso la moglie, Wanda Nara, e i loro figli “milanesi” di adozione, qualcuno di nascita. Icardi ha dimostrato sul campo di essere impermeabile alle influenze esterne. Quando gioca, segna, e tanto basta. Icardi al Milan, perché no? Immaginate il primo derby.

Così lancia la sua indiscrezione il giornalista accostando Icardi al Milan in quello che qualche anno fa poteva apparire come una provocazione, un piano utopico. Tuttavia il Milan potrebbe concretamente farci un pensiero nella prossima estate dato che Giroud, forse, sarà dirottato verso altri lidi e il 31enne sembra comunque essere sempre in forma e soprattutto decisivo quando è in campo. Che sia l’occasione giusta per rivedere l’attaccante argentino segnare in un Derby della Madonnina ma con una maglia differente addosso?