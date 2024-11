Dal Milan all’Inter, svolta improvvisa: il difensore ha parlato

Le parole del difensore hanno completamente spiazzato i tifosi di Milan e Inter: nessuno si aspettava questa svolta improvvisa.

Nel corso della storia molti giocatori – compresi grandi campioni – hanno indossato sia la maglia del Milan che quella dell’Inter. In alcuni casi si è trattato anche di trasferimenti diretti da un club milanese all’altro: operazioni non così frequenti ma di sicuro molto ‘rumorose’. Basti pensare a Hakan Calhanoglu, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il Milan e di trasferirsi gratis all’Inter nell’estate 2021. Un ‘tradimento’ che ancora oggi i tifosi rossoneri non hanno digerito. Eppure in passato hanno fatto lo stesso tanti altri nomi illustri: Collovati, ad esempio, ma anche Aldo Serena e Antonio Cassano.

Stesso discorso dall’Inter al Milan: nell’elenco sono presenti campioni come Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Christian Vieri. La paura di entrambe le tifoserie è proprio questa, ovvero che uno dei propri beniamini possa improvvisamente di decidere di passare con gli acerrimi rivali. Ecco perché quando arrivano secche smentite i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Costacurta “interista”: l’ex difensore spiega tutto

Negli ultimi tempi, infatti, stava circolando sempre più una voce su una bandiera del Milan ormai passata ai cugini nerazzurri. Il diretto interessato ha deciso di sgombrare il campo da ogni dubbio e lo ha fatto senza usare giri di parole. Stiamo parlando di Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore del Diavolo e oggi commentatore e opinionista di Sky Sport.

L’ex rossonero, oggi 58enne, è ospite fisso del programma Sky Calcio Club. Proprio i suoi interventi nella trasmissione hanno alimentato le voci di un suo ‘tradimento’ al Milan. Molti telespettatori di fede milanista, infatti, accusano Costacurta di essere sempre troppo severo nel giudicare le prestazioni della sua ex squadra. Decisamente più benevolo, invece, l’approccio riservato all’Inter di Simone Inzaghi, spesso esaltata dall’ex difensore.

Evidentemente questa voce ha infastidito Costacurta, che ha scelto di rispondere per le rime a coloro che lo accusano di essersi convertito all’interismo. “Una grande ca**ata“, le parole utilizzate dall’opinionista di Sky Sport nella chiacchierata con Luca Serafini. Intervenuto come ospite a Milan Community TV, il canale YouTube del giornalista di fede rossonera, Costacurta ha chiarito di volere molto bene al Milan ma di non essere un passionale.

Per chi tifa Costacurta? L’ex difensore svela tutto

“Soprattutto sono un professionista: al Milan tutti mi hanno riconosciuto una grande professionalità e quando mi hanno chiamato a Sky Sport sono rimasto professionista“, spiega Costacurta, che aggiunge di essere ogni tanto critico con la sua famiglia, con sé stesso e anche con il Milan.

“Questo mi porta ad avere vari nomignoli, come tifoso dell’Inter o della Juve. Ma io non sono tifoso – chiarisce l’ex difensore – Simpatizzo per alcune squadre: il Varese, il Monza, i Knicks e il Milan“.