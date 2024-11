Inter, grave infortunio: la notizia riguarda anche il Milan

L’infortunio in casa Inter è grave e la notizia riguarda anche il Milan, per quanto viene raccontato nel corso della mattinata.

I rivali Scudetto dei rossoneri, nonché campioni in carica, devono fare i conti con quella che sarà una vera e propria emergenza che riguarda l’infortunio di un titolare.

È finito il 2024 per lui, con la notizia che riguarda di riflesso anche il Milan, secondo quel che riguarda l’altra squadra di Milano che, in piena lotta Scudetto – Fonseca ha dichiarato che l’obiettivo e la possibilità resta quella di “scipparlo” ai nerazzurri – dovranno fare a meno di uno dei propri imprescindibili, causa infortunio, dalla formazione di Simone Inzaghi.

Infortunio grave all’Inter: l’emergenza riguarda anche il Milan

Assente per tutto il resto del 2024, lo svelano anche questa mattina da uno dei principali quotidiani sportivi in Italia. Come racconta Il Corriere dello Sport saranno ben sei le partite, tutte delicate, che salterà il calciatore dell’Inter che, nell’ultimo appuntamento in Champions League, si è fatto male.

Un infortunio a lungo termine, che vede poi il ritorno in campo quando interesserà al Milan.

Precisamente, infatti, il difensore titolare dell’Inter, sarà assente per tutto il resto del 2024, potendosi rivedere poi in campo possibilmente solo quando ci sarà il torneo che vede protagonista pure il club rossonero. Potrebbero incontrarsi in finale, se recupererà e soprattutto se il Milan ci sarà, battendo la Juventus nella Final Four in Arabia Saudita per la Supercoppa, il Milan e Benjamin Pavard, finito out dai giochi fino alla fine del 2024.

Inter, infortunio e rientro nel 2025: obiettivo Milan

Magari ci sarà il Milan davanti quando Benjamin Pavard recupererà dall’infortunio e rivedrà il campo. Lo sperano in realtà i tifosi rossoneri perché questo vorrà dire che il Milan è finale di Supercoppa, battendo così la Juventus, nella Final Four in Arabia Saudita dove sono protagoniste Inter, Juventus, Atalanta e Milan, appunto. La certezza, ad oggi, è che Pavard non riuscirà a rientrare prima di sei partite. Le stesse che l’Inter gioca nel corso di questo dicembre che è alle porte e che anticipa quella che sarà la Supercoppa dove c’è anche il Milan nel torneo a quattro squadre.

Emergenza Inter: Inzaghi alle strette sulle scelte di formazione

Per l’Inter, in difesa, è totale emergenza. Si tratta di un infortunio a lungo termine, quello per Pavard, che segue a quello per l’ex Milan Acerbi, che si è fatto male nell’ultima giornata in campionato contro l’Hellas Verona. Stesso calciatore francese che potrebbe dunque rivedersi solo a gennaio, non in Italia, bensì in Arabia Saudita. Ci sono Bisseck, Bastoni e De Vrij che dovranno “tirare avanti” fino al rientro al 100% degli altri calciatori, con Darmian come unica alternativa dietro, nella difesa a tre.