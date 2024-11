Inter Milan, è sempre derby: risposta di Marotta a Scaroni, le parole lasciano di sasso

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha risposto duramente al presidente rossonero. Continua la querelle tra le due squadre di Milano.

Il campionato di serie A vive due settimane di sosta ed è tempo cosi delle Nazionali, ma non per le dirigenze ed i presidenti con le squadre che si pungono a vicenda senza sosta. Ieri il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato dichiarazioni sottolineando che il Milan è l’unica squadra di Milano e ora la risposta del presidente dell’Inter Beppe Marotta non si è fatta attendere.

Negli ultimi anni Inter e Milan si sono sfidate per il titolo, l’Inter ha vinto due scudetti mentre il Milan uno e soprattutto il club nerazzurro ha vinto l’ultimo scudetto in casa del Milan, lo scudetto della tanto agognata seconda stella. La rivalità tra i due club è più netta che mai e in questi minuti è arrivata la risposta di Beppe Marotta.

Milan e Inter, arrivano le parole di Marotta

Beppe Marotta ha parlato cosi nel corso del premio Nils Liedholm ed ha parlato cosi riguardo le parole di Scaroni: “Milan unica squadra di Milano? Beh dipende dai punti di vista, se lui dice cosi noi possiamo dire che forse rappresentiamo qualcosa di ancora superiore. Non voglio fare polemiche”. Poi una battuta e il dirigente ha scherzato:

“Paolo è un amico e giustamente ognuno di noi cerca di portare avanti il proprio club definendolo il migliore. Noi intanto abbiamo le due stelle e auspico che anche il Milan possa presto raggiungere la seconda stella”, ha spiegato l’uomo.