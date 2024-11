News Milan, il pilastro ci sarà contro la Juventus: c’è la conferma del diretto interessato

La sosta nazionali permette al Milan di tirare fiato e recuperare la migliore condizione. In vista del match contro la Juventus già pronto un rientro importante.

La sosta nazionali arriva per il Milan nel momento forse migliore. La squadra sta crescendo, alcune partite lo dimostrano ampiamente (vedi a Madrid contro il Real), ma allo stesso tempo continua ad avere numerosi alti e bassi. L’attacco si discute poco aldilà di potenzialità non ancora espresse del tutto, con la fase offensiva della squadra di Fonseca che è tutt’altro che malvagia: ritmi alti e numerose occasioni create in ogni partita o quasi.

Ciò che desta maggiori preoccupazioni è invece la fase difensiva, con i rossoneri che concedono troppo anche dalle cosiddette piccole. Basti pensare all’ultima trasferta di Cagliari in cui Maignan ha dovuto raccogliere il pallone nella propria porta per ben 5 volte, anche se 2 di queste in fuorigioco.

A complicare poi ancora di più le cose, l’infortunio di Matteo Gabbia, con il centrale che tanto stava facendo bene durante l’inizio di stagione e che però ha dovuto saltare le ultime uscite.

Proprio l’ex Villareal, a margine dell’evento organizzato dalla società al Flagship Store di via Dante a Milano, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Il difensore ha commentato lui stesso i problemi dei rossoneri, sottolineando come sia sempre ovviamente una questione di squadra e non solo di singolo reparto: “Tutti dobbiamo lavorare meglio in fase difensiva e sono certo che in questa sosta lavoreremo al meglio per limitare gli errori – ha affermato l’uomo decisivo dell’ultimo derby – Noi stessi siamo infastiditi dal concedere tutte queste occasioni agli avversari”.

Gabbia dovrebbe rientrare a disposizione nel primo match al rientro dalla sosta

Il difensore si è poi espresso sulle sue condizioni fisiche e sul dispiacere di aver lasciato i compagni soli per un po’. Ora però si sente pronto a tornare più in forma di prima, dopo aver colto l’occasione di questo stop per allenarsi ancora di più e per crescere ulteriormente.

A domanda diretta sul possibile ritorno dopo la sosta ha anche ammesso che l’obiettivo, suo e dello staff medico, sarebbe proprio quello.

Un rientro fondamentale dunque per la squadra che, tra due settimane circa, affronterà la Juventus di Thiago Motta a San Siro. Fonseca confida quindi di recuperare il giocatore per allora, rimandando più a ridosso della partita le eventuali decisioni sulla sua titolarità o meno.