Leao al Napoli, colpo di scena: arriva l’annuncio in diretta, ecco cosa sta accadendo

Rafa Leao vede il suo futuro in maglia rossonera sempre più lontana. Nelle ultime ore sono nate clamorose indiscrezioni di calciomercato.

L’inizio stagione di Rafael Leao in maglia Milan è stato piuttosto traumatico. In molti infatti si aspettavano un inizio diverso dal giocatore lusitano, il Milan aveva scelto un nuovo tecnico suo connazionale e con un calcio piuttosto offensivo, ma i risultati sono stati piuttosto altalenanti.

Leao ha segnato una doppietta e ha firmato una grande prestazione nella doppietta contro il Cagliari ma è stata la prima grande prova – insieme a quella contro il Real Madrid – del portoghese dopo tante difficoltà. Sia il club che i tifosi si aspettavano ben altro, ma il giocatore non ha avuto grandi risultati e il Milan, anche per questo, non ha finora convinto sia in campionato che in Champions League. Tra le altre cose il rapporto tra Fonseca e Leao non sembra essere cosi positivo e nelle ultime settimane si è parlato di una possibile cessione del calciatore.

In Portogallo dicono che il giocatore aprirebbe volentieri alla cessione e i colleghi di Sportmediaset hanno lanciato una vera e propria bomba. Da mesi il Barcellona monitora la situazione di Leao, ormai l’interesse è noto a tutti, ma secondo quel che riporta il collega Claudio Raimondi sul giocatore ci sarebbe addirittura anche il Napoli di Antonio Conte. Tutto ovviamente a determinate condizioni.

Addio Leao, il suo futuro è legato a Kvaratskhelia

Il futuro di Leao potrebbe essere incredibilmente legato a quello di Kvicha Kvaratskhelia. Il giocatore fatica a raggiungere un accordo per il rinnovo con il club partenopeo e la prossima estate potrebbe salutare, il georgiano piace molto al Psg e Luis Enrique farebbe di tutto per averlo a disposizione. In caso di offerta a tre cifre il Napoli lo lascerebbe partire, consapevole delle difficoltà per il rinnovo e con il giocatore che gradirebbe una nuova esperienza e un ricco contratto.

Kvaratskhelia potrebbe salutare e il Napoli – tra i vari nomi nel mirino – starebbe pensando anche a Rafa Leao. Ovviamente bisognerebbe trovare una quadra sia tra i due club che con il giocatore che già ora prende un ricco stipendio ma l’idea di rilanciare Leao e trasformarlo in un big mondiale stuzzica Conte, sempre avvezzo ad acquistare campioni per i suoi club.

Fino a qualche settimana fa sarebbe apparsa a tutti come una fake news ma ora l’ipotesi di vedere Leao al Napoli non è totale utopia. Le parole del giornalista hanno parlato chiaro ed occhio quindi a ciò che accade in casa Napoli, anche il Milan osserva.