Mercato Milan, la pista è sempre più concreta: la notizia esalta i tifosi rossoneri

In casa Milan si pensa già al mercato di gennaio. La pista per il calciatore individuato dalla società si fa sempre più calda.

Le più grandi soddisfazioni di questo primo spezzone di campionato in casa Milan arrivano dal reparto di centrocampo. I mediani titolari stanno dando ottimi segnali a Paulo Fonseca, che osserva compiaciuto la crescita verticale di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Il primo, arrivato solamente pochi mesi fa dal Monaco, non ha avuto bisogno di tempo per integrarsi . Le sue prestazioni, fatta eccezione per l’unico neo di Cagliari, sono ben oltre la sufficienza.

Discorso simile per l’olandese ex AZ Alkmaar. Il numero 14 è tra i calciatori più cresciuti nel giro di un anno in Serie A. A suon di gol, assist e ottime prestazioni in mezzo al campo e sulla trequarti, Tijjani è forse la certezza più luminosa di questo Milan. Altrettanta sicurezza non viene data, tuttavia, dalle seconde linee. Il calo di Loftus-Cheek rispetto all’annata scorsa è sotto gli occhi di tutti mentre Musah appare più a suo agio nella posizione di esterno.

L’infortunio di Bennacer lascia inoltre aperta una lacuna che il Diavolo dovrà risolvere al più presto. Per il mercato di gennaio l’obiettivo in via Aldo Rossi è Rade Belahyane.

Milan, Belahyane nel mirino: il piano del club per arrivare al giovane talento

Secondo quanto affermato da “Il Corriere di Verona”, il centrocampista in forza all’Hellas sarebbe più che un’idea per il Milan. Il classe 2004 ha stregato tutti i dirigenti rossoneri e l’obiettivo sarebbe sempre più concreto. Lo sforzo monetario non sarà tuttavia indifferente. Attualmente il cartellino del marocchino con cittadinanza francese ammonta a circa dieci milioni di euro, ma le recenti convocazioni con la Nazionale nordafricana potrebbero far lievitare il prezzo.

Il Verona vorrebbe infatti ricavare una plusvalenza interessante per la cessione del regista arrivato per soli 500 mila euro. Neanche a dirlo, la concorrenza proveniente dall’estero è già fitta. Chelsea e Olympique Marsiglia hanno già messo nel mirino il calciatore che in questo inizio di stagione ha già messo a referto due assist in undici presenze in Serie A, condite inoltre con prove di grande personalità, specialmente dando un occhio alla carta d’identità dell’ex Nizza.

Le ultime indiscrezioni fanno ben sperare i tifosi rossoneri. Belahyane potrebbe andare ad arricchire un reparto formato da grandi centrocampisti, alcuni dei quali non stanno tuttavia trovando la miglior condizione.