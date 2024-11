Milan, arriva a gennaio dal Monza

Il Milan è alla ricerca di un’alternativa a Fofana: i rossoneri hanno messo nel mirino un centrocampista che gioca in Serie A.

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e i vari club di Serie A si stanno già muovendo per provare a sfruttare la finestra invernale e migliorare la rosa. Tra le squadre che probabilmente vedremo protagoniste nel mercato che si aprirà giovedì 2 gennaio 2025 c’è anche il Milan, disposto a non farsi scappare qualche ghiotta occasione per regalare a Fonseca alcuni rinforzi necessari. La prima parte di stagione ha fatto emergere qualche carenza, specialmente sul piano numerico. Ibrahimovic e Moncada stanno pensando di intervenire soprattutto a centrocampo, dove sembra mancare un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice Fofana.

Nei colloqui con la dirigenza rossonera l’allenatore portoghese ha invece evidenziato la necessità di poter disporre di un’alternativa al centrocampista arrivato la scorsa estate dal Monaco.

Milan, colpo a gennaio: arriva dalla Serie A

Il Milan è attento soprattutto al mercato di Serie A: l’obiettivo dei rossoneri è individuare un profilo già pronto per il campionato italiano e possibilmente a basso prezzo. Ma quale potrebbe essere il target giusto? Secondo quanto affermato sul proprio canale YouTube da Carlo Pellegatti, noto giornalista e opinionista di fede rossonera, Ibrahimovic e Moncada starebbero valutando con grande attenzione un colpo dal Monza.

Pellegatti rivela infatti di aver ricevuto nelle scorse ore una voce che parla di un forte interessamento dei rossoneri per Warren Bondo, 21enne francese che già nello scorso campionato aveva messo in mostra tutte le sue qualità con la maglia dei brianzoli.

Bondo alternativa a Fofana: si può fare a gennaio

Il Monza lo ha prelevato a parametro zero dal Nancy nell’estate 2022. Dopo un periodo di apprendistato in cui è stato anche mandato in prestito alla Reggina in Serie B, il centrocampista transalpino ha conquistato molto spazio nella stagione 2023/2024, totalizzando 25 presenze e una rete con il Monza. Anche in questa annata Bondo si sta confermando come un elemento importante per i biancorossi, tanto da stuzzicare l’interesse del Milan. “Sarebbe un’ottima alternativa a Fofana“, aggiunge Pellegatti sul suo canale YouTube.

In realtà i contatti tra il Milan e Bondo non sono cominciati ora: già la scorsa estate Ibrahimovic e Moncada avevano fatto un tentativo per il centrocampista del Monza, senza però andare a fondo. Stavolta, però, la dirigenza rossonera è intenzionata a chiudere l’affare già a gennaio.