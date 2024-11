Milan: Calabria non rinnova, già scelto il sostituto

Davide Calabria è alla sua ultima stagione con il Milan: il mancato rinnovo ormai è certo, i rossoneri hanno già scelto il sostituto.

Il Milan è pronto a separarsi dal suo capitano. Quella in corso dovrebbe essere l’ultima stagione di Davide Calabria con la maglia rossonera: il contratto del terzino destro scade il 30 giugno 2025 e gli incontri tra le parti non hanno portato a passi avanti per un eventuale rinnovo. Anzi, come titolato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport sembra che ormai sia stata presa una decisione definitiva: il Milan e Calabria si separeranno al termine di questa annata. Sempre il quotidiano romano sottolinea che già in passato la società rossonera ha detto addio a un giocatore che in quel momento indossava la fascia da capitano.

Prima di Calabria, infatti, è toccato a calciatori come Massimo Ambrosini e Riccardo Montolivo, senza dimenticare quando Alessio Romagnoli lasciò il Milan subito dopo aver vinto lo scudetto nel 2022 con Pioli in panchina.

Fonseca non ‘vede’ Calabria: il capitano lascia a fine stagione

Calabria è ormai finito ai margini: Fonseca non lo considera una prima scelta e tende a preferirgli Emerson Royal. Solo 5 presenze in stagione per il terzino bresciano che il prossimo 6 dicembre compirà 28 anni. In tutto sono 263 i suoi gettoni in rossonero con 9 reti messe a segno.

Anche se non è facile separarsi da un giocatore che ha passato praticamente tutta la sua carriera nel Milan (con cui si è formato calcisticamente), il club di via Aldo Rossi ha già messo gli occhi sul profilo adatto per prendere il suo posto. Stando ad alcuni rumors, infatti, Ibrahimovic e Moncada sarebbero molto interessati a Michael Kayode, terzino destro classe 2004 in forze alla Fiorentina.

Kayode nel mirino del Milan: la Fiorentina fissa il prezzo

Arrivato in viola nell’estate 2021 dalle giovanili del Gozzano, Kayode ha esordito in prima squadra il 19 agosto 2023, a 19 anni, giocando da titolare il match vinto 4-1 dai viola contro il Genoa. Il primo gol in Serie A è invece arrivato a febbraio di quest’anno nella vittoria casalinga per 2-1 contro la Lazio. Quest’anno Palladino lo sta impiegando maggiormente in Conference League, mentre in campionato finora le sue presenze sono soltanto tre.

Anche per questo il Milan è molto interessato e vuole provare a prenderlo già a gennaio, così da andare subito a coprire la casella che verrà lasciata vuota da Calabria in estate. Un’operazione comunque non semplicissima da portare a termine, dato che difficilmente la Fiorentina chiederà meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire.