Milan-Calabria, rottura definitiva? Il punto sul giocatore

In attesa del big match contro la Juventus, arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Calabria.

Pur con un match importantissimo alle porte, contro la Juventus a San Siro questo sabato, continuano gli aggiornamenti di calciomercato in casa Milan in merito alla situazione contrattuale di alcuni rossoneri.

Tiene banco al momento la questione del rinnovo di Davide Calabria, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 e, dunque, potrebbe già accordarsi con una nuova squadra nel mese di gennaio in caso di mancato rinnovo.

Davide Calabria e il Milan si saluteranno a fine stagione

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, corrispondente Milan per Radio Sportiva, la trattativa per il rinnovo di contratto tra Calabria e la società si è interrotta e, dunque, ci sarà addio a fine stagione. Difficile infatti che il terzino destro possa lasciare Milano già nel mercato di gennaio, nonostante come sappiamo il Milan sarebbe poi costretto a perderlo a zero.

A Milanello comunque si fanno trovar pronti in merito al sostituto. Ibra e soci infatti sembrano aver scelto Jimenez, il giovanissimo talento ex Real Madrid che tanto sta facendo bene in Serie C con il Milan Futuro.

Dunque, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere proprio lui a prendere il posto del bresciano e si unirà quindi alla prima squadra a partire dalla prossima preparazione estiva.