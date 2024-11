Milan, cambia il futuro di Leao: la profezia di Fonseca

Il caso Leao ha fatto discutere per settimane in casa Milan, ma occhio a una profezia di Fonseca che potrebbe cambiare radicalmente le cose

Il problema della continuità affligge il Milan tra gli alti e bassi che stanno condizionando una stagione che fa parecchia fatica a decollare per i rossoneri. Ci sono stati degli acuti impressionanti, e per certi versi inaspettati, ma ci sono stati anche tanti passi falsi. Non si può vincere e convincere contro il Real Madrid, scrivendo la storia, e poi fermarsi contro il Cagliari.

E anche la prestazione contro la Juventus non è piaciuta a molti, per come è arrivato un pareggio scialbo e senza tiri in porta che non ha mosso più di tanto la classifica. Dopo la vittoria in Champions League, è il momento di ripartire e molto passa dal prossimo match contro l’Empoli, in cui è davvero vietato sbagliare.

Fonseca crede nella rimonta scudetto, ma ora serve un filotto vincente

Napoli, Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio e così via. E poi la Juventus. Il Milan deve inseguire e lo dovrà fare già da questo weekend, perché senza una vittoria contro l’Empoli, sarebbe davvero difficile interpretare la classifica e addirittura la conferma di partecipazione alla prossima Champions League.

I toscani, però, non sono avversario da sottovalutare, anche se Fonseca non può farsi intimidire in una rimonta scudetto in cui – ha ammesso – crede ancora. Molto passerà dall’equilibrio, dalla capacità di risolvere problemi in entrambe le fasi di gioco, ma anche da Rafael Leao.

Il portoghese ha preso bene la panchina e il trattamento che gli ha riservato l’allenatore nelle scorse settimane. “Ora non lo tolgo più”, ha aggiunto il tecnico, in una strategia da bastone e carota che sembra poter pagare con l’ex Lille. In effetti, i miglioramenti sono netti per l’esterno offensivo e incidono direttamente sul suo futuro.

Come cambia il futuro di Leao al Milan

Il progetto del Milan con Leao è chiaro: è ritenuto un calciatore molto importante, un simbolo del club che è in grado di cambiare marcia all’intera stagione rossonera, nonostante le tante critiche che riceve.

Per questo, ora Fonseca ci punterà forte e vuole farlo anche per il futuro. Certo, con offerte indecenti in ballo si può fare poco, ma Leao resta un tassello fondamentale per il Diavolo e vuole dimostrarlo anche a Empoli. A proposito di continuità. E Fonseca ha già dato la sua profezia: “Chi è davanti può finirci dietro…”.