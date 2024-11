“Sa fare meglio rapper che il calciatore”: Leao sotto accusa, frecciata pesantissima diretta al portoghese

Ennesima stoccata rivolta verso Rafael Leao. L’ex rossonero ha nuovamente rivolto una frecciata pesantissima al 10 portoghese.

Il Milan di Paulo Fonseca rimane un cantiere aperto. Malgrado la fiducia in ottica qualificazione in Champions League, c’è ancora tanto da fare per i rossoneri. La prestazione di Bratislava, nonostante l’affermazione, non ha convinto. Restano ancora tanti dubbi sullo status della formazione rossonera, la cui situazione in Serie A è già compromessa non solo in ottica scudetto, ma anche per la lotta al quarto posto.

Le pretendenti viaggiano ad altissimi ritmi, contrariamente a quanto fatto finora dal Diavolo, obbligato a tornare alla vittoria quasi un mese dopo l’ultima vittoria maturata a Monza. Servirà una reazione contro l’Empoli (calcio d’inizio alle 18) per rialzare la testa e prepararsi al meglio verso il big match contro l’Atalanta. In mezzo a tanta incertezza che serpeggia tra le pareti di Milanello, c’è un lume che si è riacceso. Questa fiammella si chiama Rafael Leao, tornato decisivo nello scacchiere di Fonseca.

Il sorriso a 32 denti del portoghese è tornato a brillare, anche a gara in corso. Sembra che il 10 abbia fatto clic nella mente, da cui sono seguite le ottime performance a partire da Madrid. Il rendimento in crescendo non cambia tuttavia la percezione di un ex rossonero.

Milan, non cambia l’opinione dell’ex rossonero: “Leao sa fare meglio il rapper

Dopo averlo recentemente definito “una pippa”, Antonio Cassano ha rincarato la dose sull’asso portoghese in diretta a “Viva El Futbol” come di seguito:

“Leao fa la prima partita di me**a, la seconda e la terza pure. Fa molto meglio il rapper del calciatore.“

Nel corso della disamina su Leao, Fantantonio ha preso a riferimento un rimpianto degli ultimi anni del Milan, mossa che, per molti, mise a repentaglio la posizione di Paolo Maldini. Un calciatore considerato più di una spanna sopra l’ex Lilla e Sporting Lisbona:

“C’è stato un ragazzo che è stato deriso da tutta Italia e hanno rotto di co**ioni a Paolo Maldini perché non l’avrebbe dovuto prendere al Milan. De Ketelaere ha segnato 2 gol e tre assist. E’ stato decisivo in 5 occasioni da gol. Lui è un fenomeno con il plus di Gasperini. La stampa italiana dovrebbe iniziare a parlare dell’Atalanta che è il nostro riferimento in Italia e nel Mondo e dei suoi giocatori.”

Insomma, Cassano non sembra digerire Rafael Leao in campo, le cui doti spiccano maggiormente davanti ai microfoni a detta del barese.