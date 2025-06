Ribaltone Milan, cambia tutto sul mercato: il rossonero è pronto a restare

Cambia tutto in casa Milan sul fronte mercato in uscita. Nonostante la cessione sembrava dietro l’angolo, adesso il rossonero è pronto a restare.

Il calciomercato ci ha ormai insegnato che nulla può essere dato per scontato e che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Lo sanno molto bene i tifosi del Milan che anche in queste ultime ore sono pronti ad assistere ad un clamoroso quanto inaspettato ribaltone. L’ultima notizia riguarda il futuro di un rossonero.

La cessione sembrava l’ipotesi più probabile, ma adesso tutto fa pensare ad una clamorosa permanenza. A giocare un ruolo decisivo sembrerebbe essere stato il nuovo ds Igli Tare.

Pavlovic resta al Milan: è un vecchio pallino di Tare

Sono molti i rossoneri che lasceranno il Milan in estate e tra questi sembrava esserci anche Strahinja Pavlovic. Sul centrale serbo c’erano gli interessi di molti club esteri. Come riportato però dall’esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto sul suo profilo X, l’arrivo di Igli Tare ha decisamente cambiato i piani della società.

Il nuovo ds rossonero è infatti un grande estimatore di Pavlovic. Già ai tempi della Lazio, il dirigente albanese provò a portare in biancoceleste il serbo senza però riuscirci. Adesso le loro strade si sono incontrate al Milan e difficilmente si separeranno.

Salvo sorprese, dunque, Pavlovic resterà al Milan anche nella prossima stagione. Il classe 2001 è un profilo che piace anche al nuovo allenatore Max Allegri. Il tecnico livornese sembra propenso a puntare su di lui. Bisognerà attendere per capire se Pavlovic potrà essere addirittura titolare nel Milan di Allegri, ma di certo avrà modo di giocarsi ancora le sue carte in rossonero. E fino a qualche settimana fa ciò non era affatto scontato.

Difesa, pronto più di un colpo: tutti i nomi sulla lista

Non c’è bisogno di ricordare che la difesa rappresenti sempre il primo mattone nel muro di ogni squadra. Questo discorso vale ancor di più per Max Allegri, che sulla difesa rocciosa ha costruito le sue fortune. Motivo per cui in estate è previsto più di un colpo in casa Milan per quanto riguarda il reparto difensivo. L’ultimo nome è quello di Kim Min-Jae, in uscita dal Bayern e desideroso di tornare in Italia.

Oltre al sudcoreano, nel mirino della dirigenza troviamo anche Mario Gila della Lazio (servirà uno sforzo economico), Giovanni Leoni del Parma, Pietro Comuzzo della Fiorentina e Berat Djimsiti dell’Atalanta. Tutti nomi che conoscono molto bene il campionato italiano. Perché del resto Max Allegri è sinonimo di affidabilità.