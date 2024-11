Milan-Chiesa, trovata la formula: scambio con il Liverpool

Il Milan è intenzionato a prendere Federico Chiesa a gennaio: i rossoneri propongono uno scambio al Liverpool.

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool potrebbe essere già giunta al capolinea. L’ex attaccante della Juventus non sta trovando spazio nell’undici titolare di Arne Slot. Il tecnico ha ormai trovato gli equilibri giusti, come si può vedere anche dal rendimento dei Reds: in Premier il Liverpool è primo con cinque punti di vantaggio sul Manchester City e può vantare anche il primato solitario in Champions League con 4 vittorie su 4 gare. Chiesa non viene nemmeno convocato dallo scorso 28 settembre, ovvero dalla gara contro il Wolverhampton (che ha vissuto interamente in panchina).

Proprio Arne Slot in conferenza ha spiegato che l’attaccante italiano è ancora alle prese con problemi fisici che ne limitano fortemente il rendimento. “A volte è lì con noi, si allena per qualche giorno e poi esce di nuovo per infortunio“, le parole del tecnico del Liverpool. Ecco perché il club inglese sta seriamente prendendo in considerazione l’opportunità di lasciarlo partire a gennaio.

Chiesa, il Milan scavalca l’Inter: si può fare a gennaio

Non è un segreto che il giocatore preferirebbe tornare in Italia. Già la scorsa estate, quando era apparsa chiara la separazione dalla Juventus, si era parlato di un possibile tentativo prima da parte della Roma e poi dell’Inter. In realtà i nerazzurri sono ancora interessati a Chiesa ma stando alle ultime notizie il Milan avrebbe scavalcato i ‘cugini’ nella corsa al figlio d’arte.

La dirigenza rossonera ha cominciato a fare grandi passi per avvicinarsi a Chiesa e nelle ultime ore pare che il pressing sia diventato ancora più intenso. Bisogna però trovare la formula giusta per convincere il Liverpool. Una possibile strada consiste nel prestito oneroso (circa 2-3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni.

Chiesa arriva con lo scambio: Musah o Okafor possibili contropartite

Tuttavia pare che Ibrahimovic e Moncada abbiano intenzione di proporre al Liverpool anche un’altra formula. Il Milan, infatti, sta cercando di capire se i Reds possono essere interessati a Musah o Okafor come possibili contropartite.

Lo statunitense potrebbe essere la chiave giusta: finora è sceso in campo da titolare solo tre volte in questa stagione e l’idea di poter cambiare aria lo stuzzicherebbe non poco. Già nei prossimi giorni si capirà se questa proposta del Milan per arrivare a Chiesa verrà accolta dal Liverpool.